***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:13
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832673
BIST
12:5990.168
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -1.359,18
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:596,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0624
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:597,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:59337,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,01
|Açılış
|: 337,51
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|ESCOM
|2,12
|12.172.689
|% 9,84
|
|SAMAT
|1,34
|3.000.710
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.292.524
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.377.874
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|3.295.760
|% -9,62
|
|LKMNH
|6,20
|4.385.753
|% -9,09
|
|THYAO
|9,20
|824.192.551
|% -0,54
|
|GARAN
|8,01
|415.372.000
|% 0,88
|
|ASELS
|23,64
|392.114.759
|% -2,56
|
|ECILC
|4,99
|258.592.821
|% 2,89
|
|IPEKE
|7,99
|181.576.825
|% 0,88
|
|IHLGM
|0,87
|100.705.279
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|45.816.237
|% 0,00
|
|ODAS
|1,30
|128.672.883
|% -2,26
|
|THYAO
|9,20
|824.192.551
|% -0,54
|
|YKBNK
|1,91
|148.102.291
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8684
|7,9079
|% 1,11
|
|Frank
|6,6814
|6,7217
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.626
|-6,14
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-0,45
|