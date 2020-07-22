***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 16:21
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861185
BIST
16:19118.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,27
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:196,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:197,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0767
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9480
En Düşük
7,8064
16:19407,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,37
|Açılış
|: 407,18
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|54.085.235
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.392.918
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.532.978
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.615.303
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,20
|114.856.560
|% -8,34
|
|YAPRK
|15,27
|20.631.866
|% -6,26
|
|LINK
|28,50
|12.315.259
|% -5,25
|
|EKGYO
|2,37
|4.239.926.833
|% 4,87
|
|ASELS
|33,10
|1.225.303.506
|% 2,35
|
|GARAN
|7,96
|796.267.350
|% 0,25
|
|AFYON
|4,54
|568.710.942
|% -2,58
|
|PETKM
|4,25
|511.644.468
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,37
|4.239.926.833
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|253.736.422
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,08
|424.882.434
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,71
|235.593.988
|% -1,72
|
|PETKM
|4,25
|511.644.468
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6772
|8,7207
|% 0,23
|
|Frank
|7,3317
|7,3758
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|6,54
|
|Altın Gr.
|408
|408
|4,28
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.672
|25,90
|
|Tam
|2.730
|2.742
|26,50
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|13,00
|
|Çeyrek
|665
|671
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:30VKFYO
Yüzde 7.89 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 626, 340 adet işlem
-
16:29BUCIM
Yüzde 6.32 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 083, 789 adet işlem
-
16:28PNSUT
Yüzde 7.08 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 864 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 118, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 17, 970.00 milyon TL de
-
16:27NUGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 278, 527 adet işlem