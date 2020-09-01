***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 12:02
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872449
BIST
14:531.075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:537,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:538,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:53470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,55
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DOGUB
|4,73
|33.857.036
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.897.803
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.784.596
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,12
|11.873.694
|% -8,38
|
|FENER
|27,98
|473.951.883
|% 9,13
|
|GARAN
|6,76
|429.661.291
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,30
|422.192.211
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,99
|344.190.863
|% -1,97
|
|ASELS
|16,42
|343.548.426
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,74
|276.254.374
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
|344.190.863
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|295.986.173
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|327.887.888
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,62
|193.816.262
|% -2,96
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3561
|7,3604
|% 0,20
|
|Euro
|8,8159
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8754
|9,9249
|% 0,86
|
|Frank
|8,0793
|8,1280
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,07
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,53
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|