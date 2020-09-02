***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 12:21
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872912
BIST
13:361.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:367,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:368,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:36467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PKENT
|1.131,30
|4.264.227
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.781.758
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.026.341
|% -9,89
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|RALYH
|5,63
|8.607.134
|% -6,48
|
|FENER
|30,88
|602.579.784
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,41
|535.937.769
|% 7,57
|
|SISE
|6,17
|432.363.062
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,26
|417.654.471
|% 5,16
|
|ASELS
|16,78
|383.986.884
|% -0,30
|
|GSRAY
|3,41
|535.937.769
|% 7,57
|
|BJKAS
|3,26
|417.654.471
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,78
|202.512.183
|% 1,14
|
|PETKM
|3,98
|343.696.094
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,05
|167.413.931
|% -0,49
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3811
|7,3840
|% 0,22
|
|Euro
|8,7556
|8,7598
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8353
|9,8846
|% 0,08
|
|Frank
|8,0773
|8,1259
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-2,42
|
|Altın Gr.
|467
|468
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|3,17
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,54
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,57
|45,57
|-0,01
|