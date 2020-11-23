***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 12:16
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889525
BIST
12:101.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:107,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,1586
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:109,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2012
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:10468,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 9,41
|Açılış
|: 468,51
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EGEEN
|1.557,00
|157.601.707
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|GARAN
|9,32
|966.847.253
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.671.730
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|ISGYO
|2,13
|242.418.017
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.665.749
|% -1,62
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7716
|7,7776
|% 2,08
|
|Euro
|9,2335
|9,2429
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,3864
|10,4385
|% 2,86
|
|Frank
|8,5183
|8,5696
|% 2,29
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% 2,22
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,09
|
|Altın Gr.
|468
|469
|9,66
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.103
|3.184
|50,91
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|24,62
|
|Çeyrek
|752
|770
|12,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 319.00 milyon TL de
-
12:19RTALB
Yüzde 8.63 oranında artışla 47.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 064 adet işlem
-
12:18AKSGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 031 adet işlem
-
12:17KARTN
Yüzde 8.25 oranında artışla 2, 949.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 781 adet işlem
-
12:15MRSHL
Yüzde 5.44 oranında artışla 379.90 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 889 adet işlem