***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989197
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1309
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
18:0515,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1657
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
18:05797,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,03
|Açılış
|: 797,90
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
800,46
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|43.129.202
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,20
|26.789.834
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,91
|21.617.145
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|43.129.202
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,20
|26.789.834
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,91
|21.617.145
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8589
|13,8831
|% 1,57
|
|Euro
|15,6521
|15,7305
|% 1,72
|
|Sterlin
|18,5602
|18,6533
|% 0,60
|
|Frank
|14,9290
|15,0190
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-6,91
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198