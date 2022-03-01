***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 10:00
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005647
BIST
12:431.976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 29,76
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:4313,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0912
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:4315,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0649
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:43859,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,64
|Açılış
|: 859,22
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
859,63
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:43
|HUBVC
|9,13
|3.004.646
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.719.356
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.475.771
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.557.929
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.961.207
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,04
|1.811.181.992
|% 1,64
|
|GARAN
|11,69
|1.756.192.961
|% 5,51
|
|EREGL
|32,52
|1.396.040.295
|% 4,63
|
|YKBNK
|3,75
|1.093.526.504
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,03
|1.038.368.704
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,75
|1.093.526.504
|% 4,75
|
|GARAN
|11,69
|1.756.192.961
|% 5,51
|
|HUNER
|2,87
|339.115.621
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,24
|728.753.549
|% 2,99
|
|KRDMD
|12,03
|1.038.368.704
|% 2,56
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9229
|13,9358
|% 0,66
|
|Euro
|15,6097
|15,6367
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,6502
|18,7437
|% 0,64
|
|Frank
|15,1661
|15,2575
|% 0,78
|
|Riyal
|3,7037
|3,7223
|% 0,57
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|5,62
|
|Altın Gr.
|859
|859
|8,64
|
|Cumhuriyet
|5.690
|5.776
|31,00
|
|Tam
|5.670
|5.813
|38,15
|
|Yarım
|2.740
|2.812
|18,46
|
|Çeyrek
|1.375
|1.406
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,32
|