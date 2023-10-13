***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:56
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205664
BIST
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11:318.141
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -118,15
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:3127,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0760
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:3129,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1024
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:311.684,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.684,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:31
|MRSHL
|1.355,80
|202.369.108
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|45.795.893
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.595.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.276.029
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.494.427
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|201.998.243
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,52
|142.381.701
|% -8,68
|
|THYAO
|221,90
|1.982.418.599
|% -1,42
|
|BRSAN
|972,60
|1.947.171.922
|% -1,59
|
|ASELS
|43,50
|1.441.061.436
|% 0,93
|
|YKBNK
|18,93
|1.394.321.526
|% -2,22
|
|TUPRS
|146,10
|1.236.996.669
|% -0,75
|
|ZOREN
|6,35
|742.961.032
|% 0,32
|
|EKGYO
|7,79
|586.548.650
|% -1,77
|
|YKBNK
|18,93
|1.394.321.526
|% -2,22
|
|ODAS
|13,46
|785.221.055
|% -0,52
|
|KATMR
|3,00
|129.378.495
|% 0,67
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7962
|27,8017
|% 0,27
|
|Euro
|29,3648
|29,3731
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,8536
|34,0234
|% 0,58
|
|Frank
|30,5456
|30,7297
|% 0,47
|
|Riyal
|7,3928
|7,4299
|% 0,30
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,45
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,83
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.396
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|