***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2021 13:18
***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKSLN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yüksel Göktürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940493
BIST
17:421.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:428,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4210,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:42524,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,04
|Açılış
|: 524,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ATATP
|29,04
|10.461.921
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.987.733
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.842.637
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.081.218
|% -10,00
|
|YESIL
|71,25
|19.530.654
|% -7,47
|
|PKENT
|2.493,90
|2.207.284
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,14
|15.261.342
|% -6,88
|
|GARAN
|8,27
|1.310.019.614
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.254.245.881
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,40
|708.382.215
|% 2,98
|
|KRDMD
|7,77
|546.063.682
|% 0,26
|
|SISE
|8,20
|536.815.449
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,99
|367.777.559
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|390.551.700
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.310.019.614
|% 2,10
|
|BOBET
|4,04
|445.502.502
|% -4,49
|
|THYAO
|14,30
|1.254.245.881
|% 1,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,5146
|10,5222
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1935
|12,2547
|% -0,34
|
|Frank
|9,5681
|9,6257
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,78
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|-0,44
|