***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2021 09:12
***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKSLN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Barış Göktürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960117
BIST
12:161.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:168,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:169,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:16488,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:16
|GESAN
|24,86
|15.178.994
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|60.940.918
|% 9,99
|
|VANGD
|6,76
|36.625.671
|% 9,21
|
|AYCES
|61,65
|2.978.119
|% 7,69
|
|KRTEK
|9,18
|21.408.910
|% 6,99
|
|PENTA
|77,80
|2.438.861
|% -9,95
|
|AGYO
|4,53
|55.701.546
|% -8,85
|
|DAGI
|3,52
|9.853.931
|% -6,63
|
|KRONT
|34,28
|38.086.670
|% -5,20
|
|SELGD
|7,34
|12.175.147
|% -4,92
|
|THYAO
|12,68
|527.941.263
|% 1,52
|
|GARAN
|9,52
|421.228.762
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,80
|393.311.037
|% 1,69
|
|BRLSM
|11,62
|364.846.422
|% 5,54
|
|BASGZ
|24,60
|283.883.676
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,87
|141.151.599
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|77.382.829
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,80
|393.311.037
|% 1,69
|
|GARAN
|9,52
|421.228.762
|% -0,31
|
|THYAO
|12,68
|527.941.263
|% 1,52
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4326
|8,4366
|% 0,20
|
|Euro
|9,8988
|9,9085
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5307
|11,5885
|% 0,00
|
|Frank
|9,2045
|9,2599
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,09
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,57
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-6,08
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,69
|