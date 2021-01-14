***YKSLN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***YKSLN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYÜKSELEN ÇELİK A.Ş.'nin 12.01.2021 tarihinde başlayan % 44,30847 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 14.01.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901982BIST