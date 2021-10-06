***YKSLN* *PINSU* *AKSEN* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.10.2021 16:56
***YKSLN******PINSU******AKSEN******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN, ALMAD, PINSU, YKSLN
07.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YUKSELEN CELIK YKSLN 0,0343999 0,0292399
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AKSA ENERJI AKSEN 100,00000 Kaydi Pay
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ALMAD 161,90476 1,00 Kaydi Pay
PINAR SU PINSU 111,70012 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967514
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,05
|Açılış
|: 501,78
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8712
|8,8775
|% 0,08
|
|Euro
|10,2804
|10,2900
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0539
|12,1143
|% 0,31
|
|Frank
|9,5253
|9,5827
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3602
|2,3720
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,38
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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