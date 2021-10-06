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***YKSLN* *PINSU* *AKSEN* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

06.10.2021 16:56



***YKSLN******PINSU******AKSEN******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN, ALMAD, PINSU, YKSLN

07.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YUKSELEN CELIK YKSLN 0,0343999 0,0292399

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AKSA ENERJI AKSEN 100,00000 Kaydi Pay
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ALMAD 161,90476 1,00 Kaydi Pay
PINAR SU PINSU 111,70012 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967514


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ROYAL 3,30 1.037.970 % 10,00  
YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.337.842 % 10,00  
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Riyal 2,3602 2,3720 % 0,06  
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Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 -0,01  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 81,94 81,94 0,86  
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