***YKSLN* *PINSU* *AKSEN* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YKSLN******PINSU******AKSEN******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSEN, ALMAD, PINSU, YKSLN07.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYUKSELEN CELIK YKSLN 0,0343999 0,0292399Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaAKSA ENERJI AKSEN 100,00000 Kaydi PayALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ALMAD 161,90476 1,00 Kaydi PayPINAR SU PINSU 111,70012 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967514BIST