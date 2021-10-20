***YKSLN* *USAK* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.10.2021 19:07
***YKSLN******USAK******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRSTL, USAK, YKSLN]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi çerçevesinde, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL.E), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK.E) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarının piyasasında gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
FAZLI YÜCEL
13656146
HALİL BORA BEREKET
28273886
VOLKAN YILMAZ
12547499
BERKER AKIN
12587148
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971605
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0816
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3551
En Düşük
9,2058
18:0510,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
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|Açılış
|: 10,7700
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|Önceki Kapanış
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10,8959
En Düşük
10,7260
18:05528,85
En Yüksek
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|| 0,22
|Açılış
|: 528,92
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|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2074
|9,2127
|% -0,88
|
|Euro
|10,7108
|10,7429
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,7017
|12,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,9880
|10,0481
|% -0,37
|
|Riyal
|2,4498
|2,4621
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|16,13
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,14
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,37
|