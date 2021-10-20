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***YKSLN* *USAK* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

20.10.2021 19:07



***YKSLN******USAK******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [KRSTL, USAK, YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi çerçevesinde, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL.E), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK.E) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarının piyasasında gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.    
 
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    FAZLI YÜCEL
    13656146

    HALİL BORA BEREKET
    28273886

    VOLKAN YILMAZ
    12547499

    BERKER AKIN
    12587148

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971605


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Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,34 24,36 0,69  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 0,14  
B. Petrol 85,45 85,45 0,37  
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