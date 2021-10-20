***YKSLN* *USAK* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YKSLN******USAK******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KRSTL, USAK, YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi çerçevesinde, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL.E), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK.E) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarının piyasasında gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıFAZLI YÜCEL13656146HALİL BORA BEREKET28273886VOLKAN YILMAZ12547499BERKER AKIN12587148Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971605BIST