***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.07.2020 14:52
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 11.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. İşbu hususta tescil ve ilan işlemlerine başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859164
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8688
En Düşük
6,8515
18:057,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05397,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 397,08
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,17
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,84
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.659
|2.674
|1,50
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,92
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