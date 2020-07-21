***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.07.2020 18:23
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.07.2020
Tescil Tarihi
16.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 - 10121
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların'ın onayına sunduğu ve katılanların oybirliği ile kabul edilen 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin yetkilendirilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarih 10121 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861012
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8300
18:057,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,60
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6789
|8,7225
|% 0,28
|
|Frank
|7,2925
|7,3365
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8172
|1,8263
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|22,60
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.649
|26,00
|
|Tam
|2.707
|2.718
|26,80
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,10
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|1,00
|
Seans Raporu
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