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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.07.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.07.2020
Tescil Tarihi
16.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 - 10121
Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların'ın onayına sunduğu ve katılanların oybirliği ile kabul edilen 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin yetkilendirilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarih 10121 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG)  ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861012


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Riyal 1,8172 1,8263 % -0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 22,60  
Altın Gr. 405 405 3,90  
Cumhuriyet 2.627 2.649 26,00  
Tam 2.707 2.718 26,80  
Yarım 1.314 1.330 13,10  
Çeyrek 659 666 6,50  
Gümüş.Ons 20,99 21,02 1,08  
Gümüş Gr. 4,61 4,62 0,23  
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