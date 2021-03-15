***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2021 10:25
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerileriyle Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin (Ernst & Young) seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918138
BIST
11:411.561
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:41
|SANKO
|13,21
|49.877.177
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.353.008
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.051.718
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.403.944
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|23.291.014
|% 9,97
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|POLTK
|333,90
|21.396.752
|% -10,00
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|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.497.293
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|THYAO
|14,64
|296.441.648
|% 0,97
|
|ASELS
|17,43
|261.920.228
|% 1,87
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|KRDMD
|7,60
|223.393.860
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,27
|195.022.611
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.775.300
|% -0,73
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,90
|222.732.751
|% 6,75
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5429
|7,5454
|% -0,28
|
|Euro
|9,0068
|9,0177
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4990
|10,5517
|% -0,09
|
|Frank
|8,1030
|8,1518
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0089
|2,0190
|% -0,13
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,66
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
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|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,57
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