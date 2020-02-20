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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili

20.02.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2020 tarihli üst yazımız ile gerçekleşen başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, gerekli izin için Ticaret Bakanlığı'na 20.02.2020 tarihi itibariyle başvurular yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820326


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