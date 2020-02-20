***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2020 tarihli üst yazımız ile gerçekleşen başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, gerekli izin için Ticaret Bakanlığı'na 20.02.2020 tarihi itibariyle başvurular yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820326BIST