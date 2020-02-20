***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
20.02.2020 14:12
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.02.2020 tarihli üst yazımız ile gerçekleşen başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, gerekli izin için Ticaret Bakanlığı'na 20.02.2020 tarihi itibariyle başvurular yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820326
BIST
14:34117.800
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316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|138.951.619
|% 19,87
|
|HATEK
|9,95
|23.093.467
|% 16,24
|
|SNGYO
|1,30
|2.469.118
|% 8,33
|
|LOGO
|73,45
|48.367.496
|% 8,17
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,34
|645.146.842
|% -18,51
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
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|VERTU
|5,47
|33.045.267
|% -17,12
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|FENER
|16,75
|682.066.339
|% -13,84
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|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
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|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
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|ASELS
|28,90
|914.673.720
|% -2,96
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
|
|FENER
|16,75
|682.066.339
|% -13,84
|
|THYAO
|14,67
|648.672.733
|% -1,54
|
|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
|
|CEMAS
|1,28
|270.645.559
|% -3,03
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
|
|IHLGM
|1,25
|156.864.012
|% -3,85
|
|ODAS
|2,11
|245.440.742
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8140
|7,8532
|% -0,32
|
|Frank
|6,1723
|6,2095
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-0,47
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.082
|2.134
|13,99
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,77
|
|Çeyrek
|505
|516
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
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|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,00
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