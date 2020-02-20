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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili

20.02.2020 15:45
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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.02.2020 tarihli duyurusunda esas sözleşmemizde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin izin ve uygun görüşün alınması için gerekli başvuruların yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verildiği bildirilmiş olup, söz konusu başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu sonuçlandığı bugün yaptığımız duyurumuzda bildirilmişti.
Esas sözleşmenin Geçici 1. Maddesi sermayeyi temsil eden (A) ve (B) grubu payların ortaklar arasındaki dağılımını göstermektedir. Söz konusu maddenin esas sözleşmeden çıkartılmasındaki amaç 152.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı bulunan şirketimizin ileride gerçekleştirebileceği muhtemel bedelsiz sermaye artırımlarının, Geçici Madde 1'in tadili nedeniyle Genel Kurul onayından geçirilmesine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde yapılabilmesinin önünü açmaktır. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun henüz almış olduğu bir karar bulunmamakla birlikte, Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin gerekli tüm onayların alınmasının ardından Yönetim Kurulu tarafından bedelsiz sermaye artırımı konusu gündeme alınacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820359


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