***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.02.2020 tarihli duyurusunda belirtildiği gibi esas sözleşmemizde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin izin ve uygun görüşün alınması kapsamında Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş alınmıştır. Esas sözleşme tadili 26.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu oylaması sonrası Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823250BIST