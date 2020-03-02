***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
02.03.2020 13:17
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.02.2020 tarihli duyurusunda belirtildiği gibi esas sözleşmemizde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin izin ve uygun görüşün alınması kapsamında Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş alınmıştır. Esas sözleşme tadili 26.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu oylaması sonrası Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823250
BIST
14:29107.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.660,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:296,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:296,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:29323,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 7,16
|Açılış
|: 323,53
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.340.108
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|20.927.736
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.652
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,80
|5.179.489
|% 14,06
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,70
|6.236.399
|% -2,50
|
|BIMAS
|46,94
|29.803.532
|% -2,29
|
|FENER
|11,57
|37.544.670
|% -2,28
|
|THYAO
|11,93
|696.951.448
|% 1,53
|
|ASELS
|28,24
|385.949.457
|% 2,69
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|GARAN
|9,63
|297.437.146
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,43
|114.835.444
|% 2,88
|
|ADESE
|1,48
|114.878.007
|% 7,25
|
|ODAS
|2,04
|155.975.713
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9582
|7,9981
|% -0,10
|
|Frank
|6,4898
|6,5289
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6626
|1,6709
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|24,56
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:41VKFYO
Yüzde 14.56 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 980 adet işlem
-
14:40PENGD
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 897, 982 adet işlem
-
14:39VAKFN
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 748 adet işlem
-
14:38TSGYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 420 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 107, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 4, 612.00 milyon TL de