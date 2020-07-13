***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
13.07.2020 08:50
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşmiştir. Genel Kurul Gündemimizin 15. Maddesinde yer alan Esas Sözleşme Tadili – Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin izinler paydaşların onayına sunulmuş ve kaldırılmasına ilişkin teklif katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
20.02.2020 tarihli KAP açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Geçici Madde 1'in esas sözleşmeden çıkartılmasındaki amaç 152.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı bulunan şirketimizin ileride gerçekleştirebileceği muhtemel bedelsiz sermaye artırımlarının, Geçici Madde 1'in tadili nedeniyle Genel Kurul onayından geçirilmesine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu'nun yetkisi dâhilinde yapılabilmesinin önünü açmaktır. Geçici Madde 1'in esas sözleşmeden çıkarılması süreci 11.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'umuzun tescil ve ilan işlemlerinden sonra tamamlanacaktır.
İşbu tescil ve ilan süreçleri sonrasında Yönetim Kurulumuz en yakın tarihli toplantısında bedelsiz sermaye artışını gündemine alarak değerlendirecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859218
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 115.451
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 6,9160
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|Önceki Kapanış
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6,8683
En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,32%
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|Önceki Kapanış
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398,98
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6682
|8,7116
|% 0,39
|
|Frank
|7,2755
|7,3193
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|9,07
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.616
|10,90
|
|Tam
|2.669
|2.684
|11,30
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,26
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