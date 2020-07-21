***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
21.07.2020 18:25
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların onayına sunduğu ve katılanların oybirliği ile kabul edilen Esas Sözleşme – Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarih 10121 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861014
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8251
18:057,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,50
|Açılış
|: 404,48
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6767
|8,7202
|% 0,25
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8163
|1,8254
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|22,60
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.649
|26,00
|
|Tam
|2.707
|2.718
|26,80
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,10
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|1,00
|
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