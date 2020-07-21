***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların onayına sunduğu ve katılanların oybirliği ile kabul edilen Esas Sözleşme – Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20.07.2020 tarih 10121 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861014BIST