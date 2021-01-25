***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
25.01.2021 19:47
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarihli kararı ile
Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,
Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin, Şirket'in büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde Yönetim Kurulu üye sayısında artış yapılmasına ihtiyaç duyulabilecek olması nedeniyle ve SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve TTK'nın 378. Maddesi'ne uyum sağlanması amacıyla tadil edilmesine,
bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, alınan izin ve görüşler çerçevesinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904287
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|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4072
|% -0,04
|
|Euro
|8,9874
|8,9948
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0861
|10,1367
|% -0,22
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,12
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,08
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