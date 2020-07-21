***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme
21.07.2020 18:30
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2020
Açıklamalar
Şirketimizin tek metin haline getirilmiş güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/07/2020 20/07/2020 10121
6 20/12/2019 26/12/2019 9981
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 05/10/2017 11/10/2017 9427
6-9-14-15 05/12/2015 21/12/2015 8972
6 24/12/2014 30/12/2014 8726
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 31/12/2012 07/01/2013 8230
6 29/06/2011 05/07/2011 7851
6 04/11/2009 10/11/2009 7435
6 29/04/2009 06/05/2009 7305
3 03/12/2008 12/12/2008 7205
6 11/12/2007 17/12/2007 6959
6 30/06/2006 05/07/2006 6592
6 20/05/2002 23/05/2002 5554
6 08/12/1999 13/12/1999 4939
4-6 14/10/1996 21/10/1996 4149
6 24/07/1991 29/07/1991 2826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861015
BIST