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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme

19.01.2021 15:46



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar

   Şirketimizin tek metin haline getirilmiş güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/07/1991 29/07/1991 2826
4,6 14/10/1996 21/10/1996 4149
6 08/12/1999 13/12/1999 4939
6 20/05/2002 23/05/2002 5554
6 30/06/2006 05/07/2006 6592
6 11/12/2007 17/12/2007 6959
3 03/12/2008 12/12/2008 7205
6 29/04/2009 06/05/2009 7305
6 04/11/2009 10/11/2009 7435
6 29/06/2011 05/07/2011 7851
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 31/12/2012 07/01/2013 8230
6 24/12/2014 30/12/2014 8726
6,9,14,15 05/12/2015 21/12/2015 8972
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 05/10/2017 11/10/2017 9427
6 20/12/2019 26/12/2019 9981
6 16/07/2020 20/07/2020 10121
6 07/09/2020 07/09/2020 10154
6 19/01/2021 19/01/2021 10248



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903274


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PSDTC 41,14 21.765.137 % 10,00  
PSDTC 41,14 21.765.137 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.919 2.963 -19,00  
Tam 2.901 2.974 -25,07  
Yarım 1.402 1.439 -12,12  
Çeyrek 703 719 -6,07  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,18  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,01  
B. Petrol 55,39 55,39 0,64  
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