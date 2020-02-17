***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 170.677.870 123.748.089Satışların Maliyeti28 -137.176.634 -84.315.180TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.501.236 39.432.909BRÜT KAR (ZARAR)33.501.236 39.432.909Genel Yönetim Giderleri29,30 -4.442.638 -2.943.049Pazarlama Giderleri29,30 -4.592.517 -4.036.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 10.342.217 17.468.755Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.409.842 -8.993.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.398.456 40.928.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 7.260.670 6.591.276Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -531.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.659.126 46.988.309Finansman Gelirleri33 558.486 412.933Finansman Giderleri33 -13.683.131 -17.156.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.534.481 30.244.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.516.542 -6.059.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.218.816 -2.127.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.702.274 -3.932.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.017.939 24.184.358DÖNEM KARI (ZARARI)18.017.939 24.184.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.017.939 24.184.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.258.574 11.285.441Dönem Karı (Zararı)18.017.939 24.184.358Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.017.939 24.184.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.374.444 9.882.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 1.069.823 593.490Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler280.744 1.359Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 280.744 1.359Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.654 -40.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 52.654 -40.633Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.622.951 7.976.739Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -7.090.953 -11.184.253Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 15.910.950 20.133.730Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.639.181 -387.463Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -836.227 -585.275Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.465 1.351.366Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 0 -5.990.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -5.990.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.516.542 6.059.984Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.226.735 -69.697Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 -276.735 -69.697Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 -6.950.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.909.512 -12.484.262Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.935.242 18.039.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -42.935.242 18.039.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.408 -5.554İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.408 -5.554Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -19.742.282 -24.317.138Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -1.470.985 8.748.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.283.723 -18.129.823İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 -59.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 27.283.723 -18.070.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)94.390 213.491Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.279.383 2.302.083İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.566.882 2.330.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -712.501 -28.533Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-41.774 181.573İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24,26 -3.819.367 482.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.517.129 21.582.704Ödenen Faiz-8.982.559 -8.859.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.518 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.729.368 -1.438.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI28.611.044 -66.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 383.089 91.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -5.212.045 -158.218Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.153.395 -155.718Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.650 -2.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 33.440.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.746.011 -10.798.759Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.865.644 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 64.865.644 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.305.632 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -2.305.632 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 216.430.188 290.684.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -243.244.189 -301.129.923Ödenen Temettüler0 -352.942YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.098.481 420.377NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.098.481 420.377DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 684.289 263.912DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.782.770 684.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 33.782.770 684.289Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 80.415.040 40.446.438İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 80.415.040 40.446.438Diğer Alacaklar11 20.977 10.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.977 5.885Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 79.489.124 59.746.842Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 2.212.972 752.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.212.972 752.021Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 3.581.091 29.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.581.091 29.250ARA TOPLAM199.501.974 101.669.225Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.501.974 101.669.225DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 1.981 13.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.981 13.981Türev Araçlar12 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 26.490.000Maddi Duran Varlıklar18 6.130.610 1.565.626Tesis, Makine ve Cihazlar3.065.219 131.876Taşıtlar1.422.384 365.447Mobilya ve Demirbaşlar887.626 967.690Özel Maliyetler755.381 100.613Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.851.603 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.112 38.907Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.112 38.907Peşin Ödenmiş Giderler15 10.034 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.034 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.074.340 28.108.514TOPLAM VARLIKLAR208.576.314 129.777.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 5.720.472 10.456.877İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar273.103 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar273.103 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.447.369 10.456.877Banka Kredileri8 5.276.348 10.418.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 74.976 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 96.045 38.400Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 7.743.395 17.668.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 7.743.395 17.668.700Banka Kredileri7.743.395 17.668.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 41.681.997 15.234.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 41.681.997 15.234.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 218.580 124.190Diğer Borçlar11 47.394 4.326.777İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 3.566.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 47.394 759.895Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 375.045 463.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)375.045 463.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.190.478 701.030Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM58.977.361 48.975.609Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.977.361 48.975.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.604.052 15.706.042İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.201.840 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.201.840 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 4.402.212 15.706.042Banka Kredileri8 3.797.733 15.706.042Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 604.479 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 415.555 335.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 415.555 335.489Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.519.158 4.233.957Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.538.765 20.275.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.516.126 69.251.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 141.060.188 60.526.642Ödenmiş Sermaye43.310.000 30.500.000Geri Alınmış Paylar (-)-2.305.632 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.055.644 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-118.134 1.050.606Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.134 1.050.606Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.124.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.134 -73.729Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.173 335.120Yasal Yedekler687.173 335.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.413.198 4.456.558Net Dönem Karı veya Zararı18.017.939 24.184.358TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.060.188 60.526.642TOPLAM KAYNAKLAR208.576.314 129.777.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -61.855 1.124.335 284.429 -4.544.788 9.498.736 36.800.857 36.800.857Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-93.757 -93.757 -93.757Transferler50.691 9.448.045 9.498.736 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -11.874 24.184.358 24.172.484 24.172.484Dönem Karı (Zararı)27 24.184.358 24.184.358 24.184.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -11.874 -11.874 -11.874Kar Payları-352.942 -352.942 -352.942Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642Transferler27 -1.124.335 352.053 24.956.640 -24.184.358 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -44.405 18.017.939 17.973.534 17.973.534Dönem Karı (Zararı)27 18.017.939 18.017.939 18.017.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -44.405 -44.405 -44.405Sermaye Arttırımı27 12.810.000 12.810.000 12.810.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 -2.305.632 -2.305.632 -2.305.632Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)52.055.644 52.055.644 52.055.644Dönem Sonu Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.060.188 141.060.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 18.017.939 24.184.358DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.405 -11.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -56.930 -15.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 12.525 3.349Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 12.525 3.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.405 -11.874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.973.534 24.172.484Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.973.534 24.172.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819644BIST