***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 75.256.242 74.906.549 32.763.229 33.453.861Satışların Maliyeti28 -64.966.625 -55.470.684 -29.266.105 -23.349.686TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175BRÜT KAR (ZARAR)10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.320.817 -1.845.315 -1.055.000 -864.806Pazarlama Giderleri29-30 -2.396.996 -1.921.247 -964.697 -1.091.775Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.597.794 7.243.234 1.871.542 1.849.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.696.062 -4.500.020 -2.838.045 -380.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.473.536 18.412.517 510.924 9.616.487Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 23.677 983.910 14.593 983.910Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.497.213 19.396.427 525.517 10.600.397Finansman Gelirleri33 1.950.131 83.518 1.208.760 35.953Finansman Giderleri33 -1.640.322 -6.244.653 -498.489 -2.974.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.807.022 13.235.292 1.235.788 7.662.241Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -794.139 -2.782.879 -214.870 -1.552.365Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.694.643 -1.962.325 -1.064.220 -862.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri900.504 -820.554 849.350 -690.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876DÖNEM KARI (ZARARI)3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.318.276 2.380.785Dönem Karı (Zararı)3.012.883 10.452.413Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.012.883 10.452.413Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.283.797 7.218.542Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 1.287.449 495.089Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-86.455 -121.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -86.455 -121.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.312 128.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 32.312 128.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler256.352 4.855.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.513.144 -4.390.928Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.053.432 7.481.036Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.759.168 2.071.823Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.043.104 -306.860Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 62.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -975.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -975.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 794.139 2.782.879Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.910Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -8.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.820.294 -10.247.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.258.302 -12.057.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 8.258.302 -12.057.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-300.410 -104.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -300.410 -108.580Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -9.571.148 8.240.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -95.590 -3.780.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.907.872 729.701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 10.907.872 729.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-44.843 201.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.963 -3.167.246İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -3.537.173İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -44.963 369.927Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)764.938 -185.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24-26 -53.864 -124.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.116.974 7.423.184Ödenen Faiz57.040 -3.226.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 0 -14.583Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.855.738 -1.801.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.704.266 -74.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.969 8.910Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 59.969 8.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.764.235 -83.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.752.135 -49.065Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -12.100 -33.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.302.823 -2.825.639Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 65.063.252 92.905.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -80.483.851 -95.730.757Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-882.224 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.688.813 -518.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.688.813 -518.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.782.770 684.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 25.093.957 165.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 25.093.957 33.782.770Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 70.484.025 80.415.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 70.484.025 80.415.040Diğer Alacaklar11 321.387 20.977İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 321.387 20.977Türev Araçlar12 8.826.438 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 8.826.438 0Stoklar13 89.060.272 79.489.124Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 2.316.019 2.212.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 4.199.620 3.581.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 4.199.620 3.581.091ARA TOPLAM200.301.718 199.501.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.301.718 199.501.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 1.981 1.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.981 1.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 9.150.716 6.130.610Tesis, Makine ve Cihazlar18 4.455.343 3.065.219Taşıtlar18 1.344.707 1.422.384Mobilya ve Demirbaşlar18 974.801 887.626Özel Maliyetler18 2.375.865 755.381Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.790.430 2.851.603Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.254 80.112Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.254 80.112Peşin Ödenmiş Giderler15 2.577 10.034Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.025.958 9.074.340TOPLAM VARLIKLAR215.327.676 208.576.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 919.581 5.720.472İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 584.094 348.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 584.094 348.079Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 335.487 5.372.393Banka Kredileri8 0 5.276.348Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 268.012 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 67.475 96.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 613.025 7.743.395İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 613.025 7.743.395Banka Kredileri8 613.025 7.743.395Ticari Borçlar10 51.546.764 41.681.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 51.546.764 41.681.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 173.737 218.580Diğer Borçlar11 2.431 47.394İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.431 47.394Türev Araçlar12 8.803.647 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 8.803.647 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.139.983 375.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.139.983 375.045Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.029.383 3.190.478Kısa Vadeli Karşılıklar22 110.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 110.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM64.338.551 58.977.360TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.338.551 58.977.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.959.532 6.604.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 3.817.215 2.201.840Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.817.215 2.201.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.142.317 4.402.212Banka Kredileri8 409.750 3.797.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.732.567 604.479Ticari Borçlar10 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 377.089 415.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 377.089 415.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 610.025 1.519.158Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.946.646 8.538.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.285.197 67.516.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.042.479 141.060.189Ödenmiş Sermaye27 43.310.000 43.310.000Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -2.305.632 -2.305.632Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 52.055.644 52.055.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -148.727 -118.134Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -148.727 -118.134Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -148.727 -118.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.395.783 687.173Yasal Yedekler27 2.395.783 687.173Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 45.722.528 29.413.198Net Dönem Karı veya Zararı27 3.012.883 18.017.940TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.042.479 141.060.189TOPLAM KAYNAKLAR215.327.676 208.576.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642Transferler27 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -5.178 10.452.413 10.447.235 10.447.235Dönem Karı (Zararı)10.452.413 10.452.413 10.452.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.178 -5.178 -5.178Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -78.907 1.124.335 687.173 28.288.863 10.452.413 70.973.877 70.973.877Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189Transferler27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.593 3.012.883 2.982.290 2.982.290Dönem Karı (Zararı)27 3.012.883 3.012.883 3.012.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.593 EMN866865L70930T***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 75.256.242 74.906.549 32.763.229 33.453.861Satışların Maliyeti28 -64.966.625 -55.470.684 -29.266.105 -23.349.686TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175BRÜT KAR (ZARAR)10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.320.817 -1.845.315 -1.055.000 -864.806Pazarlama Giderleri29-30 -2.396.996 -1.921.247 -964.697 -1.091.775Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.597.794 7.243.234 1.871.542 1.849.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.696.062 -4.500.020 -2.838.045 -380.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.473.536 18.412.517 510.924 9.616.487Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 23.677 983.910 14.593 983.910Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.497.213 19.396.427 525.517 10.600.397Finansman Gelirleri33 1.950.131 83.518 1.208.760 35.953Finansman Giderleri33 -1.640.322 -6.244.653 -498.489 -2.974.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.807.022 13.235.292 1.235.788 7.662.241Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -794.139 -2.782.879 -214.870 -1.552.365Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.694.643 -1.962.325 -1.064.220 -862.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri900.504 -820.554 849.350 -690.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876DÖNEM KARI (ZARARI)3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.318.276 2.380.785Dönem Karı (Zararı)3.012.883 10.452.413Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.012.883 10.452.413Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.283.797 7.218.542Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 1.287.449 495.089Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-86.455 -121.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -86.455 -121.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.312 128.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 32.312 128.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler256.352 4.855.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.513.144 -4.390.928Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.053.432 7.481.036Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.759.168 2.071.823Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.043.104 -306.860Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 62.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -975.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -975.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 794.139 2.782.879Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.910Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -8.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.820.294 -10.247.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.258.302 -12.057.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 8.258.302 -12.057.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-300.410 -104.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -300.410 -108.580Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -9.571.148 8.240.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -95.590 -3.780.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.907.872 729.701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 10.907.872 729.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-44.843 201.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.963 -3.167.246İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -3.537.173İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -44.963 369.927Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)764.938 -185.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24-26 -53.864 -124.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.116.974 7.423.184Ödenen Faiz57.040 -3.226.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 0 -14.583Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.855.738 -1.801.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.704.266 -74.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.969 8.910Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 59.969 8.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.764.235 -83.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.752.135 -49.065Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -12.100 -33.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.302.823 -2.825.639Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 65.063.252 92.905.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -80.483.851 -95.730.757Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-882.224 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.688.813 -518.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.688.813 -518.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.782.770 684.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 25.093.957 165.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 25.093.957 33.782.770Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 70.484.025 80.415.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 70.484.025 80.415.040Diğer Alacaklar11 321.387 20.977İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 321.387 20.977Türev Araçlar12 8.826.438 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 8.826.438 0Stoklar13 89.060.272 79.489.124Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 2.316.019 2.212.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 4.199.620 3.581.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 4.199.620 3.581.091ARA TOPLAM200.301.718 199.501.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.301.718 199.501.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 1.981 1.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.981 1.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 9.150.716 6.130.610Tesis, Makine ve Cihazlar18 4.455.343 3.065.219Taşıtlar18 1.344.707 1.422.384Mobilya ve Demirbaşlar18 974.801 887.626Özel Maliyetler18 2.375.865 755.381Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.790.430 2.851.603Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.254 80.112Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 80.254 80.112Peşin Ödenmiş Giderler15 2.577 10.034Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.025.958 9.074.340TOPLAM VARLIKLAR215.327.676 208.576.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 919.581 5.720.472İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 584.094 348.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 584.094 348.079Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 335.487 5.372.393Banka Kredileri8 0 5.276.348Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 268.012 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 67.475 96.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 613.025 7.743.395İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 613.025 7.743.395Banka Kredileri8 613.025 7.743.395Ticari Borçlar10 51.546.764 41.681.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 51.546.764 41.681.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 173.737 218.580Diğer Borçlar11 2.431 47.394İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.431 47.394Türev Araçlar12 8.803.647 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 8.803.647 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.139.983 375.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.139.983 375.045Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.029.383 3.190.478Kısa Vadeli Karşılıklar22 110.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 110.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM64.338.551 58.977.360TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.338.551 58.977.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.959.532 6.604.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 3.817.215 2.201.840Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.817.215 2.201.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.142.317 4.402.212Banka Kredileri8 409.750 3.797.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.732.567 604.479Ticari Borçlar10 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 377.089 415.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 377.089 415.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 610.025 1.519.158Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.946.646 8.538.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.285.197 67.516.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.042.479 141.060.189Ödenmiş Sermaye27 43.310.000 43.310.000Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -2.305.632 -2.305.632Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 52.055.644 52.055.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -148.727 -118.134Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -148.727 -118.134Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -148.727 -118.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.395.783 687.173Yasal Yedekler27 2.395.783 687.173Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 45.722.528 29.413.198Net Dönem Karı veya Zararı27 3.012.883 18.017.940TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.042.479 141.060.189TOPLAM KAYNAKLAR215.327.676 208.576.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642Transferler27 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -5.178 10.452.413 10.447.235 10.447.235Dönem Karı (Zararı)10.452.413 10.452.413 10.452.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.178 -5.178 -5.178Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -78.907 1.124.335 687.173 28.288.863 10.452.413 70.973.877 70.973.877Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189Transferler27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.593 3.012.883 2.982.290 2.982.290Dönem Karı (Zararı)27 3.012.883 3.012.883 3.012.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.593 -30.593 -30.593Dönem Sonu Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -148.727 2.395.783 45.722.528 3.012.883 144.042.479 144.042.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.593 -5.178 -83.045 -1.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.222 -6.638 -106.468 -1.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.629 1.460 23.423 303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.629 1.460 23.423 303Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.593 -5.178 -83.045 -1.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.982.290 10.447.235 937.873 6.108.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.982.290 10.447.235 937.873 6.108.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866865BIST