***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor
07.08.2020 19:01
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 75.256.242 74.906.549 32.763.229 33.453.861
Satışların Maliyeti
28 -64.966.625 -55.470.684 -29.266.105 -23.349.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175
BRÜT KAR (ZARAR)
10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.320.817 -1.845.315 -1.055.000 -864.806
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.396.996 -1.921.247 -964.697 -1.091.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.597.794 7.243.234 1.871.542 1.849.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.696.062 -4.500.020 -2.838.045 -380.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.473.536 18.412.517 510.924 9.616.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 23.677 983.910 14.593 983.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.497.213 19.396.427 525.517 10.600.397
Finansman Gelirleri
33 1.950.131 83.518 1.208.760 35.953
Finansman Giderleri
33 -1.640.322 -6.244.653 -498.489 -2.974.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.807.022 13.235.292 1.235.788 7.662.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -794.139 -2.782.879 -214.870 -1.552.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.694.643 -1.962.325 -1.064.220 -862.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
900.504 -820.554 849.350 -690.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.318.276 2.380.785
Dönem Karı (Zararı)
3.012.883 10.452.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.012.883 10.452.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.283.797 7.218.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.287.449 495.089
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-86.455 -121.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -86.455 -121.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.312 128.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 32.312 128.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
256.352 4.855.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.513.144 -4.390.928
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.053.432 7.481.036
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.759.168 2.071.823
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.043.104 -306.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 62.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -975.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -975.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 794.139 2.782.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.910
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -8.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.820.294 -10.247.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.258.302 -12.057.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 8.258.302 -12.057.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.410 -104.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -300.410 -108.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -9.571.148 8.240.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -95.590 -3.780.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.907.872 729.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.907.872 729.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.843 201.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.963 -3.167.246
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -3.537.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -44.963 369.927
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
764.938 -185.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24-26 -53.864 -124.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.116.974 7.423.184
Ödenen Faiz
57.040 -3.226.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 0 -14.583
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.855.738 -1.801.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.704.266 -74.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.969 8.910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 59.969 8.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.764.235 -83.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.752.135 -49.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -12.100 -33.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.302.823 -2.825.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 65.063.252 92.905.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.483.851 -95.730.757
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-882.224 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.688.813 -518.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.688.813 -518.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 25.093.957 165.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.093.957 33.782.770
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 70.484.025 80.415.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 70.484.025 80.415.040
Diğer Alacaklar
11 321.387 20.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 321.387 20.977
Türev Araçlar
12 8.826.438 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 8.826.438 0
Stoklar
13 89.060.272 79.489.124
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.316.019 2.212.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.199.620 3.581.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 4.199.620 3.581.091
ARA TOPLAM
200.301.718 199.501.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.301.718 199.501.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 9.150.716 6.130.610
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.455.343 3.065.219
Taşıtlar
18 1.344.707 1.422.384
Mobilya ve Demirbaşlar
18 974.801 887.626
Özel Maliyetler
18 2.375.865 755.381
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.790.430 2.851.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.254 80.112
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.254 80.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.577 10.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.025.958 9.074.340
TOPLAM VARLIKLAR
215.327.676 208.576.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 919.581 5.720.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 584.094 348.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 584.094 348.079
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 335.487 5.372.393
Banka Kredileri
8 0 5.276.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 268.012 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 67.475 96.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 613.025 7.743.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 613.025 7.743.395
Banka Kredileri
8 613.025 7.743.395
Ticari Borçlar
10 51.546.764 41.681.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 51.546.764 41.681.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 173.737 218.580
Diğer Borçlar
11 2.431 47.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.431 47.394
Türev Araçlar
12 8.803.647 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 8.803.647 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.139.983 375.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.139.983 375.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.029.383 3.190.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 110.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 110.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
64.338.551 58.977.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.338.551 58.977.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.959.532 6.604.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.817.215 2.201.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.817.215 2.201.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.142.317 4.402.212
Banka Kredileri
8 409.750 3.797.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.732.567 604.479
Ticari Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 377.089 415.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 377.089 415.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 610.025 1.519.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.946.646 8.538.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.285.197 67.516.125
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.042.479 141.060.189
Ödenmiş Sermaye
27 43.310.000 43.310.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -2.305.632 -2.305.632
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 52.055.644 52.055.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -148.727 -118.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -148.727 -118.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -148.727 -118.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.395.783 687.173
Yasal Yedekler
27 2.395.783 687.173
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 45.722.528 29.413.198
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.012.883 18.017.940
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.042.479 141.060.189
TOPLAM KAYNAKLAR
215.327.676 208.576.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Transferler
27 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.178 10.452.413 10.447.235 10.447.235
Dönem Karı (Zararı)
10.452.413 10.452.413 10.452.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.178 -5.178 -5.178
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -78.907 1.124.335 687.173 28.288.863 10.452.413 70.973.877 70.973.877
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189
Transferler
27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.593 3.012.883 2.982.290 2.982.290
Dönem Karı (Zararı)
27 3.012.883 3.012.883 3.012.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.593 EMN866865L70930T***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 75.256.242 74.906.549 32.763.229 33.453.861
Satışların Maliyeti
28 -64.966.625 -55.470.684 -29.266.105 -23.349.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175
BRÜT KAR (ZARAR)
10.289.617 19.435.865 3.497.124 10.104.175
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.320.817 -1.845.315 -1.055.000 -864.806
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.396.996 -1.921.247 -964.697 -1.091.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.597.794 7.243.234 1.871.542 1.849.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.696.062 -4.500.020 -2.838.045 -380.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.473.536 18.412.517 510.924 9.616.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 23.677 983.910 14.593 983.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.497.213 19.396.427 525.517 10.600.397
Finansman Gelirleri
33 1.950.131 83.518 1.208.760 35.953
Finansman Giderleri
33 -1.640.322 -6.244.653 -498.489 -2.974.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.807.022 13.235.292 1.235.788 7.662.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -794.139 -2.782.879 -214.870 -1.552.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.694.643 -1.962.325 -1.064.220 -862.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
900.504 -820.554 849.350 -690.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.318.276 2.380.785
Dönem Karı (Zararı)
3.012.883 10.452.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.012.883 10.452.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.283.797 7.218.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.287.449 495.089
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-86.455 -121.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -86.455 -121.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.312 128.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 32.312 128.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
256.352 4.855.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.513.144 -4.390.928
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.053.432 7.481.036
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.759.168 2.071.823
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.043.104 -306.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 62.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -975.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -975.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 794.139 2.782.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.910
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -8.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.820.294 -10.247.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.258.302 -12.057.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 8.258.302 -12.057.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.410 -104.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -300.410 -108.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -9.571.148 8.240.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -95.590 -3.780.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.907.872 729.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.907.872 729.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.843 201.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.963 -3.167.246
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -3.537.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -44.963 369.927
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
764.938 -185.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24-26 -53.864 -124.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.116.974 7.423.184
Ödenen Faiz
57.040 -3.226.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 0 -14.583
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.855.738 -1.801.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.704.266 -74.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.969 8.910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 59.969 8.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.764.235 -83.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.752.135 -49.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -12.100 -33.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.302.823 -2.825.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 65.063.252 92.905.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.483.851 -95.730.757
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-882.224 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.688.813 -518.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.688.813 -518.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 25.093.957 165.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.093.957 33.782.770
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 70.484.025 80.415.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 70.484.025 80.415.040
Diğer Alacaklar
11 321.387 20.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 321.387 20.977
Türev Araçlar
12 8.826.438 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 8.826.438 0
Stoklar
13 89.060.272 79.489.124
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.316.019 2.212.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.199.620 3.581.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 4.199.620 3.581.091
ARA TOPLAM
200.301.718 199.501.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.301.718 199.501.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.981 1.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 9.150.716 6.130.610
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.455.343 3.065.219
Taşıtlar
18 1.344.707 1.422.384
Mobilya ve Demirbaşlar
18 974.801 887.626
Özel Maliyetler
18 2.375.865 755.381
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.790.430 2.851.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.254 80.112
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.254 80.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.577 10.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.025.958 9.074.340
TOPLAM VARLIKLAR
215.327.676 208.576.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 919.581 5.720.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 584.094 348.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 584.094 348.079
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 335.487 5.372.393
Banka Kredileri
8 0 5.276.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 268.012 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 67.475 96.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 613.025 7.743.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 613.025 7.743.395
Banka Kredileri
8 613.025 7.743.395
Ticari Borçlar
10 51.546.764 41.681.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 51.546.764 41.681.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 173.737 218.580
Diğer Borçlar
11 2.431 47.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.431 47.394
Türev Araçlar
12 8.803.647 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 8.803.647 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.139.983 375.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.139.983 375.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.029.383 3.190.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 110.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 110.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
64.338.551 58.977.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.338.551 58.977.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.959.532 6.604.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.817.215 2.201.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.817.215 2.201.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.142.317 4.402.212
Banka Kredileri
8 409.750 3.797.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.732.567 604.479
Ticari Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 377.089 415.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 377.089 415.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 610.025 1.519.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.946.646 8.538.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.285.197 67.516.125
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.042.479 141.060.189
Ödenmiş Sermaye
27 43.310.000 43.310.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -2.305.632 -2.305.632
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 52.055.644 52.055.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -148.727 -118.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -148.727 -118.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -148.727 -118.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.395.783 687.173
Yasal Yedekler
27 2.395.783 687.173
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 45.722.528 29.413.198
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.012.883 18.017.940
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.042.479 141.060.189
TOPLAM KAYNAKLAR
215.327.676 208.576.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Transferler
27 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.178 10.452.413 10.447.235 10.447.235
Dönem Karı (Zararı)
10.452.413 10.452.413 10.452.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.178 -5.178 -5.178
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -78.907 1.124.335 687.173 28.288.863 10.452.413 70.973.877 70.973.877
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189
Transferler
27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.593 3.012.883 2.982.290 2.982.290
Dönem Karı (Zararı)
27 3.012.883 3.012.883 3.012.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.593 -30.593 -30.593
Dönem Sonu Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -148.727 2.395.783 45.722.528 3.012.883 144.042.479 144.042.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.012.883 10.452.413 1.020.918 6.109.876
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.593 -5.178 -83.045 -1.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.222 -6.638 -106.468 -1.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.629 1.460 23.423 303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.629 1.460 23.423 303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.593 -5.178 -83.045 -1.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.982.290 10.447.235 937.873 6.108.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.982.290 10.447.235 937.873 6.108.801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866865
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