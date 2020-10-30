***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 121.140.712 114.925.062 45.884.470 40.018.513Satışların Maliyeti28 -102.949.028 -86.991.415 -37.982.403 -31.520.731TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.191.684 27.933.647 7.902.067 8.497.782BRÜT KAR (ZARAR)18.191.684 27.933.647 7.902.067 8.497.782Genel Yönetim Giderleri29-30 -3.724.355 -2.748.509 -1.403.538 -903.194Pazarlama Giderleri29-30 -3.838.170 -2.883.128 -1.441.174 -961.881Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 12.354.339 8.149.324 4.756.545 906.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -14.444.153 -4.930.454 -4.748.091 -430.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.539.345 25.520.880 5.065.809 7.108.363Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 26.017 1.204.384 2.340 220.474Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.565.362 26.725.264 5.068.149 7.328.837Finansman Gelirleri33 4.148.593 164.597 2.198.462 81.079Finansman Giderleri33 -4.260.559 -10.041.672 -2.620.237 -3.797.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.453.396 16.848.189 4.646.374 3.612.897Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.591.504 -3.590.934 -797.365 -808.055Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.535.538 -2.974.439 -840.895 -1.012.114Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri944.034 -616.495 43.530 204.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842DÖNEM KARI (ZARARI)6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI433.876 -23.042.274Dönem Karı (Zararı)6.861.892 13.257.255Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.861.892 13.257.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.584.277 10.872.361Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 1.922.097 738.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-246.117 -121.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -246.117 -121.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.749 87.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 32.749 87.375Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.715.956 7.722.633Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -8.060.380 -5.265.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.375.542 11.145.858Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.792.453 2.123.136Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -823.571 -280.738Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 59.228Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -975.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -975.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.591.504 3.590.934Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -229.384Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -229.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.877.970 -38.638.543Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.037.727 -18.705.898İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 7.037.727 -18.705.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.999 2.540İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 5.999 -1.960Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.936.822 -11.202.741Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -7.382.059 -1.504.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.851.446 -685.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -9.851.446 -685.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)86.014 148.155Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.684 -4.203.922İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -3.537.173İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -39.684 -666.749Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)263.260 -247.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24,26 2.065.397 -2.238.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.568.199 -14.508.927Ödenen Faiz2.789.483 -5.855.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 0 -14.583Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.923.806 -2.663.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.167.342 -824.632Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.969 291.092Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 59.969 291.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.227.311 -1.115.724Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.176.712 -1.081.774Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -50.599 -33.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.004.253 23.570.327Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 65.063.252 168.172.263Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -80.185.281 -144.601.936Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-882.224 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.737.719 -296.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.737.719 -296.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.782.770 684.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.045.051 387.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.045.051 33.782.770Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 70.830.977 80.415.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 70.830.977 80.415.040Diğer Alacaklar11 14.979 20.977İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 14.979 20.977Türev Araçlar12 24.910.918 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 24.910.918 0Stoklar13 77.552.302 79.489.124Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 9.601.415 2.212.972İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 9.601.415 2.212.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.044.754 3.581.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.044.754 3.581.091ARA TOPLAM194.000.396 199.501.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR194.000.396 199.501.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 1.980 1.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.980 1.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 12.988.397 6.130.610Tesis, Makine ve Cihazlar18 4.544.089 3.065.219Taşıtlar18 1.825.838 1.422.384Mobilya ve Demirbaşlar18 1.184.053 887.626Özel Maliyetler18 5.434.417 755.381Kullanım Hakkı Varlıkları14 4.526.740 2.851.603Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 110.727 80.112Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 110.727 80.112Peşin Ödenmiş Giderler15 3.650 10.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 3.650 10.034Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.631.494 9.074.340TOPLAM VARLIKLAR211.631.890 208.576.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.184.658 5.720.472İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 443.606 348.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 443.606 348.079İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 741.052 5.372.393Banka Kredileri8 298.570 5.276.348Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 346.306 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 96.176 96.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 278.431 7.743.395İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 278.431 7.743.395Banka Kredileri8 278.431 7.743.395Ticari Borçlar10 31.006.979 41.681.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 31.006.979 41.681.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 304.594 218.580Diğer Borçlar11 7.710 47.394İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.710 47.394Türev Araçlar12 23.929.011 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 23.929.011 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 638.305 375.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 638.305 375.045Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 802.210 3.190.478Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM58.151.898 58.977.360Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.151.898 58.977.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.534.483 6.604.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.579.888 2.201.840Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.579.888 2.201.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 1.954.595 4.402.212Banka Kredileri8 222.960 3.797.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.731.635 604.479Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 453.303 415.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 453.303 415.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 574.024 1.519.158Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.561.810 8.538.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.713.708 67.516.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar147.918.182 141.060.189Ödenmiş Sermaye27 86.620.000 43.310.000Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -2.305.632 -2.305.632Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 8.745.644 52.055.644er27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642Transferler27 352.053 23.832.305 -24.184.358Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.000 13.257.255 13.207.255 13.207.255Dönem Karı (Zararı)27 13.257.255 13.257.255 13.257.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.000 -50.000 -50.000Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -123.729 1.124.335 687.173 28.288.863 13.257.255 73.733.897 73.733.897Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189Transferler27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.899 6.861.892 6.857.993 6.857.993Dönem Karı (Zararı)27 6.861.892 6.861.892 6.861.892Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.899 -3.899 -3.899Sermaye Arttırımı43.310.000 -43.310.000Dönem Sonu Bakiyeler27 86.620.000 -2.305.632 8.745.644 -122.033 2.395.783 45.722.528 6.861.892 147.918.182 147.918.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.899 -50.000 26.694 -44.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.999 -64.103 34.223 -57.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.100 14.103 -7.529 12.643Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.100 14.103 -7.529 12.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.899 -50.000 26.694 -44.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.857.993 13.207.255 3.875.703 2.760.020Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.857.993 13.207.255 3.875.703 2.760.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885044BIST