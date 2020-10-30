***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor
30.10.2020 18:13
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 121.140.712 114.925.062 45.884.470 40.018.513
Satışların Maliyeti
28 -102.949.028 -86.991.415 -37.982.403 -31.520.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.191.684 27.933.647 7.902.067 8.497.782
BRÜT KAR (ZARAR)
18.191.684 27.933.647 7.902.067 8.497.782
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -3.724.355 -2.748.509 -1.403.538 -903.194
Pazarlama Giderleri
29-30 -3.838.170 -2.883.128 -1.441.174 -961.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.354.339 8.149.324 4.756.545 906.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.444.153 -4.930.454 -4.748.091 -430.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.539.345 25.520.880 5.065.809 7.108.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 26.017 1.204.384 2.340 220.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.565.362 26.725.264 5.068.149 7.328.837
Finansman Gelirleri
33 4.148.593 164.597 2.198.462 81.079
Finansman Giderleri
33 -4.260.559 -10.041.672 -2.620.237 -3.797.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.453.396 16.848.189 4.646.374 3.612.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.591.504 -3.590.934 -797.365 -808.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.535.538 -2.974.439 -840.895 -1.012.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
944.034 -616.495 43.530 204.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
433.876 -23.042.274
Dönem Karı (Zararı)
6.861.892 13.257.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.861.892 13.257.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.584.277 10.872.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 1.922.097 738.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-246.117 -121.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -246.117 -121.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.749 87.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 32.749 87.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.715.956 7.722.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -8.060.380 -5.265.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.375.542 11.145.858
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.792.453 2.123.136
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -823.571 -280.738
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 59.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -975.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -975.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.591.504 3.590.934
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -229.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -229.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.877.970 -38.638.543
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.037.727 -18.705.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7.037.727 -18.705.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.999 2.540
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 5.999 -1.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.936.822 -11.202.741
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.382.059 -1.504.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.851.446 -685.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -9.851.446 -685.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
86.014 148.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.684 -4.203.922
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -3.537.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -39.684 -666.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
263.260 -247.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 2.065.397 -2.238.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.568.199 -14.508.927
Ödenen Faiz
2.789.483 -5.855.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 0 -14.583
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.923.806 -2.663.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.167.342 -824.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.969 291.092
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 59.969 291.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.227.311 -1.115.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.176.712 -1.081.774
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -50.599 -33.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.004.253 23.570.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 65.063.252 168.172.263
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -80.185.281 -144.601.936
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-882.224 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.737.719 -296.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.737.719 -296.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.045.051 387.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.045.051 33.782.770
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 70.830.977 80.415.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 70.830.977 80.415.040
Diğer Alacaklar
11 14.979 20.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 14.979 20.977
Türev Araçlar
12 24.910.918 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 24.910.918 0
Stoklar
13 77.552.302 79.489.124
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.601.415 2.212.972
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.601.415 2.212.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.044.754 3.581.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.044.754 3.581.091
ARA TOPLAM
194.000.396 199.501.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.000.396 199.501.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.980 1.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.980 1.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 12.988.397 6.130.610
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.544.089 3.065.219
Taşıtlar
18 1.825.838 1.422.384
Mobilya ve Demirbaşlar
18 1.184.053 887.626
Özel Maliyetler
18 5.434.417 755.381
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.526.740 2.851.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 110.727 80.112
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 110.727 80.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.650 10.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.650 10.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.631.494 9.074.340
TOPLAM VARLIKLAR
211.631.890 208.576.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.184.658 5.720.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 443.606 348.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 443.606 348.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 741.052 5.372.393
Banka Kredileri
8 298.570 5.276.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 346.306 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 96.176 96.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 278.431 7.743.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 278.431 7.743.395
Banka Kredileri
8 278.431 7.743.395
Ticari Borçlar
10 31.006.979 41.681.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 31.006.979 41.681.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 304.594 218.580
Diğer Borçlar
11 7.710 47.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.710 47.394
Türev Araçlar
12 23.929.011 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 23.929.011 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 638.305 375.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 638.305 375.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 802.210 3.190.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
58.151.898 58.977.360
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.151.898 58.977.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.534.483 6.604.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.579.888 2.201.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.579.888 2.201.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.954.595 4.402.212
Banka Kredileri
8 222.960 3.797.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.731.635 604.479
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 453.303 415.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 453.303 415.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 574.024 1.519.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.561.810 8.538.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.713.708 67.516.125
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.918.182 141.060.189
Ödenmiş Sermaye
27 86.620.000 43.310.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -2.305.632 -2.305.632
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 8.745.644 52.055.644
er
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Transferler
27 352.053 23.832.305 -24.184.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.000 13.257.255 13.207.255 13.207.255
Dönem Karı (Zararı)
27 13.257.255 13.257.255 13.257.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -123.729 1.124.335 687.173 28.288.863 13.257.255 73.733.897 73.733.897
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.940 141.060.189 141.060.189
Transferler
27 1.708.610 16.309.330 -18.017.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.899 6.861.892 6.857.993 6.857.993
Dönem Karı (Zararı)
27 6.861.892 6.861.892 6.861.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.899 -3.899 -3.899
Sermaye Arttırımı
43.310.000 -43.310.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 86.620.000 -2.305.632 8.745.644 -122.033 2.395.783 45.722.528 6.861.892 147.918.182 147.918.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.861.892 13.257.255 3.849.009 2.804.842
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.899 -50.000 26.694 -44.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.999 -64.103 34.223 -57.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.100 14.103 -7.529 12.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.100 14.103 -7.529 12.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.899 -50.000 26.694 -44.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.857.993 13.207.255 3.875.703 2.760.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.857.993 13.207.255 3.875.703 2.760.020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885044
BIST