***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 183.742.707 170.677.870Satışların Maliyeti28 -149.719.701 -137.176.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.023.006 33.501.236BRÜT KAR (ZARAR)34.023.006 33.501.236Genel Yönetim Giderleri29-30 -5.635.670 -4.442.638Pazarlama Giderleri29-30 -5.683.359 -4.592.517Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 16.468.440 10.342.218Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -23.405.937 -7.409.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.766.480 27.398.457Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 155.540 7.260.670Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -825.705 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.096.315 34.659.127Finansman Gelirleri33 5.826.117 558.486Finansman Giderleri33 -5.131.810 -13.683.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.790.622 21.534.481Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -3.129.176 -3.516.542Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.716.559 -6.218.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.587.383 2.702.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.661.446 18.017.939DÖNEM KARI (ZARARI)12.661.446 18.017.939Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.661.446 18.017.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,21970000 0,58670000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.158.028 -31.258.574Dönem Karı (Zararı)12.661.446 18.017.939Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.101.066 8.374.444Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 2.670.356 1.069.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-106.014 280.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -106.014 280.744Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler119.795 52.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 119.795 52.654Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.457.769 10.622.951Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -11.359.830 -7.090.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 9.000.759 15.910.950Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 5.531.492 2.639.181Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.714.652 -836.227Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-14.476 58.465Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.129.176 3.516.542Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-155.540 -7.226.735Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 -155.540 -276.735Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -6.950.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.410.669 -44.909.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.670.575 -42.935.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.670.575 -42.935.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.679 1.408İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 4.679 -3.092Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.872.457 -19.742.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -18.129.993 -1.470.985Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.574.748 27.283.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 4.574.748 27.283.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)36.648 94.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 475.180 -4.279.383İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -3.566.882İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 475.180 -712.501Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.061.520 -41.774İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24,26 5.109.581 -3.819.367Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.648.157 -18.517.129Ödenen Faiz2.331.852 -8.982.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -113.500 -29.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -5.728.223 -3.729.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.847.303 28.611.044Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.736 383.089Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 38.736 380.743Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 2.346Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.886.039 -5.212.045Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -9.835.440 -5.153.395Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -50.599 -58.650Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 33.440.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.606.740 35.746.011Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 64.865.644Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 64.865.644İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 8 29.094.196 216.430.188Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -41.818.712 -243.244.189Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-882.224 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.612.071 33.098.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.612.071 33.098.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.782.770 684.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.170.699 33.782.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.170.699 33.782.770Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 92.660.137 80.415.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 92.660.137 80.415.040Diğer Alacaklar11 16.299 20.977İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.299 20.977Türev Araçlar12 9.142.080 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 9.142.080 0Stoklar13 81.361.581 79.489.124Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 20.347.389 2.212.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 222.605 3.581.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 222.605 3.581.091ARA TOPLAM204.920.790 199.501.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR204.920.790 199.501.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 1.980 1.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.980 1.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 14.015.109 6.130.610Tesis, Makine ve Cihazlar18 4.446.335 3.065.219Taşıtlar18 1.709.106 1.422.384Mobilya ve Demirbaşlar18 1.782.621 887.626Özel Maliyetler18 6.077.047 755.381Kullanım Hakkı Varlıkları14 4.248.921 2.851.603Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 100.941 80.112Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 100.941 80.112Peşin Ödenmiş Giderler15 5.610 10.034Ertelenmiş Vergi Varlığı35 102.835 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.475.396 9.074.340TOPLAM VARLIKLAR223.396.186 208.576.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 4.147.984 5.720.472İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar473.778 273.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 473.778 273.103İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 3.674.206 5.447.369Banka Kredileri8 3.295.000 5.276.348Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 289.622 74.976Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 89.584 96.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 591.228 7.743.395İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 591.228 7.743.395Banka Kredileri8 591.228 7.743.395Ticari Borçlar10 44.542.092 41.681.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 44.542.092 41.681.996Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 255.228 218.580Diğer Borçlar11 522.574 47.394İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 522.574 47.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar12 9.959.027 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 9.959.027 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.436.565 375.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.436.565 375.045Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.178.814 3.190.478Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM64.633.512 58.977.360Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.633.512 58.977.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.198.636 6.604.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.449.509 2.201.840Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.449.509 2.201.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 1.749.127 4.402.212Banka Kredileri8 165.037 3.797.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.584.090 604.479Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 579.169 415.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 579.169 415.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 1.519.158Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.777.805 8.538.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.411.317 67.516.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 153.984.869 141.060.189Ödenmiş Sermaye27 125.000.000 43.310.000Sermaye Düzeltme Farkları27 0 0Geri Alınmış Paylar (-)27 -2.305.632 -2.305.632Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 0 52.055.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -240.843 -118.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.395.783 687.173Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 16.474.115 29.413.199Net Dönem Karı veya Zararı27 12.661.446 18.017.939Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR153.984.869 141.060.189TOPLAM KAYNAKLAR223.396.186 208.576.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 0 0 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.643 60.526.643Transferler27 0 0 0 0 -1.124.335 352.053 24.956.640 -24.184.358 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -44.405 0 0 0 18.017.939 17.973.534 17.973.534Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 18.017.939 18.017.939 18.017.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -44.405 0 0 0 0 -44.405 -44.405Sermaye Arttırımı12.810.000 0 0 0 0 0 0 0 12.810.000 12.810.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.305.632 0 0 0 0 0 0 -2.305.632 -2.305.632Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 52.055.644 0 0 0 0 0 0 52.055.644Dönem Sonu Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 0 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 0 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189Transferler27 0 0 0 0 0 1.708.610 16.309.329 -18.017.939 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -122.709 0 0 0 12.661.446 12.538.737 12.538.737Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 12.661.446 12.661.446 12.661.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -122.709 -122.709Sermaye Arttırımı81.690.000 0 -52.055.644 0 0 0 -29.248.413 0 385.943 385.943Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 0 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.661.446 18.017.939DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-122.709 -44.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-157.319 -56.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.610 12.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.610 12.525Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-122.709 -44.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.538.737 17.973.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.538.737 17.973.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913778BIST