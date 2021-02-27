***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor
27.02.2021 23:28
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 183.742.707 170.677.870
Satışların Maliyeti
28 -149.719.701 -137.176.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.023.006 33.501.236
BRÜT KAR (ZARAR)
34.023.006 33.501.236
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -5.635.670 -4.442.638
Pazarlama Giderleri
29-30 -5.683.359 -4.592.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 16.468.440 10.342.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -23.405.937 -7.409.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.766.480 27.398.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 155.540 7.260.670
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -825.705 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.096.315 34.659.127
Finansman Gelirleri
33 5.826.117 558.486
Finansman Giderleri
33 -5.131.810 -13.683.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.790.622 21.534.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.129.176 -3.516.542
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.716.559 -6.218.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.587.383 2.702.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.661.446 18.017.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.661.446 18.017.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.661.446 18.017.939
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,21970000 0,58670000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.158.028 -31.258.574
Dönem Karı (Zararı)
12.661.446 18.017.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.101.066 8.374.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 2.670.356 1.069.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-106.014 280.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -106.014 280.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.795 52.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 119.795 52.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.457.769 10.622.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -11.359.830 -7.090.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.000.759 15.910.950
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 5.531.492 2.639.181
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.714.652 -836.227
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.476 58.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.129.176 3.516.542
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.540 -7.226.735
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 -155.540 -276.735
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -6.950.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.410.669 -44.909.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.670.575 -42.935.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.670.575 -42.935.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.679 1.408
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.679 -3.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.872.457 -19.742.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -18.129.993 -1.470.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.574.748 27.283.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.574.748 27.283.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
36.648 94.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 475.180 -4.279.383
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -3.566.882
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 475.180 -712.501
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.061.520 -41.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 5.109.581 -3.819.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.648.157 -18.517.129
Ödenen Faiz
2.331.852 -8.982.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -113.500 -29.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.728.223 -3.729.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.847.303 28.611.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.736 383.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 38.736 380.743
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 2.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.886.039 -5.212.045
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -9.835.440 -5.153.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -50.599 -58.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 33.440.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.606.740 35.746.011
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 64.865.644
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 64.865.644
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 8 29.094.196 216.430.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -41.818.712 -243.244.189
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-882.224 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.612.071 33.098.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.612.071 33.098.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.170.699 33.782.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.170.699 33.782.770
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 92.660.137 80.415.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 92.660.137 80.415.040
Diğer Alacaklar
11 16.299 20.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.299 20.977
Türev Araçlar
12 9.142.080 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 9.142.080 0
Stoklar
13 81.361.581 79.489.124
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.347.389 2.212.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 222.605 3.581.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 222.605 3.581.091
ARA TOPLAM
204.920.790 199.501.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.920.790 199.501.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.980 1.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.980 1.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 14.015.109 6.130.610
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 4.446.335 3.065.219
Taşıtlar
18 1.709.106 1.422.384
Mobilya ve Demirbaşlar
18 1.782.621 887.626
Özel Maliyetler
18 6.077.047 755.381
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.248.921 2.851.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 100.941 80.112
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 100.941 80.112
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.610 10.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 102.835 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.475.396 9.074.340
TOPLAM VARLIKLAR
223.396.186 208.576.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.147.984 5.720.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
473.778 273.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 473.778 273.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.674.206 5.447.369
Banka Kredileri
8 3.295.000 5.276.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 289.622 74.976
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 89.584 96.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 591.228 7.743.395
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 591.228 7.743.395
Banka Kredileri
8 591.228 7.743.395
Ticari Borçlar
10 44.542.092 41.681.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 44.542.092 41.681.996
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 255.228 218.580
Diğer Borçlar
11 522.574 47.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 522.574 47.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
12 9.959.027 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 9.959.027 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.436.565 375.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.436.565 375.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.178.814 3.190.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
64.633.512 58.977.360
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.633.512 58.977.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.198.636 6.604.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.449.509 2.201.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.449.509 2.201.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.749.127 4.402.212
Banka Kredileri
8 165.037 3.797.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.584.090 604.479
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 579.169 415.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 579.169 415.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 1.519.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.777.805 8.538.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.411.317 67.516.125
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 153.984.869 141.060.189
Ödenmiş Sermaye
27 125.000.000 43.310.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -2.305.632 -2.305.632
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 52.055.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -240.843 -118.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.395.783 687.173
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 16.474.115 29.413.199
Net Dönem Karı veya Zararı
27 12.661.446 18.017.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.984.869 141.060.189
TOPLAM KAYNAKLAR
223.396.186 208.576.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 0 0 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.643 60.526.643
Transferler
27 0 0 0 0 -1.124.335 352.053 24.956.640 -24.184.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -44.405 0 0 0 18.017.939 17.973.534 17.973.534
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 18.017.939 18.017.939 18.017.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -44.405 0 0 0 0 -44.405 -44.405
Sermaye Arttırımı
12.810.000 0 0 0 0 0 0 0 12.810.000 12.810.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.305.632 0 0 0 0 0 0 -2.305.632 -2.305.632
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 52.055.644 0 0 0 0 0 0 52.055.644
Dönem Sonu Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 0 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 0 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189
Transferler
27 0 0 0 0 0 1.708.610 16.309.329 -18.017.939 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -122.709 0 0 0 12.661.446 12.538.737 12.538.737
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 12.661.446 12.661.446 12.661.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -122.709 -122.709
Sermaye Arttırımı
81.690.000 0 -52.055.644 0 0 0 -29.248.413 0 385.943 385.943
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 0 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.661.446 18.017.939
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-122.709 -44.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-157.319 -56.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.610 12.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.610 12.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.709 -44.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.538.737 17.973.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.538.737 17.973.534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913778
BIST