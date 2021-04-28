***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 88.016.483 42.493.013Satışların Maliyeti28 -70.906.434 -35.700.520TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.110.049 6.792.493BRÜT KAR (ZARAR)17.110.049 6.792.493Genel Yönetim Giderleri30 -2.313.335 -1.265.817Pazarlama Giderleri30 -2.392.634 -1.432.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 8.447.649 5.726.252Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.668.812 -6.858.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.182.917 2.962.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 49.248 9.084Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.232.165 2.971.696Finansman Gelirleri33 1.513.382 741.371Finansman Giderleri33 -2.642.366 -1.141.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.103.181 2.571.234Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.439.665 -579.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.138.008 -630.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.301.657 51.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.663.516 1.991.965DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)13.663.516 1.991.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.663.516 1.991.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,10930000 0,04600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.697.137 -1.733.936Dönem Karı (Zararı)13.663.516 1.991.965Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.442.477 2.160.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 1.106.024 577.975Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -21.595Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -21.595Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 40.063 -67.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 40.063 -67.061Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 856.725 1.091.624Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -29.193 -2.236.610Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.610.437 2.019.436Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 0 2.298.649Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -724.519 -989.851Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.439.665 579.269Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.622.713 -2.631.095Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -47.550.254 1.689.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -47.550.254 1.689.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.462 9.247İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -3.462 9.247Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.361.134 -11.304.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 0 695.670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.035.523 7.087.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 43.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.035.523 7.044.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 331.293 -33.506Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-522.574 -44.710İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -522.574 -44.710Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 4.234.403 339.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15-24-26-34-35 5.491.224 -1.070.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.516.720 1.521.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -2.180.417 -3.255.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.574.816 -3.516.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -1.604.009 -3.516.923Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.604.009 -3.516.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 29.193 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.840.843 -16.427.457İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 -289.713İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 0 -289.713Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 30.819.155 35.094.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -9.138.057 -50.875.108Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8-18 -229.818 -173.926Ödenen Faiz33 -1.610.437 -183.579YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)568.890 -21.678.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)568.890 -21.678.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.170.699 33.782.770DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.739.589 12.104.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.739.589 1.170.699Ticari Alacaklar10 140.210.391 92.660.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 140.210.391 92.660.137Diğer Alacaklar11 21.741 16.299İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.741 16.299Türev Araçlar12 588.489 9.142.080Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 588.489 9.142.080Stoklar13 79.000.447 81.361.581Peşin Ödenmiş Giderler15 12.882.440 20.347.389Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 909.714 222.605ARA TOPLAM235.352.811 204.920.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR235.352.811 204.920.790DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 0 1.980İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.980Türev Araçlar12 0 0Maddi Duran Varlıklar18 14.625.883 14.015.109Tesis, Makine ve Cihazlar18 5.457.266 4.446.335Taşıtlar18 1.740.204 1.709.106Mobilya ve Demirbaşlar18 1.770.462 1.782.621Özel Maliyetler18 5.657.951 6.077.047Kullanım Hakkı Varlıkları18 4.145.221 4.248.921Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 258.677 100.941Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 258.677 100.941Peşin Ödenmiş Giderler15 3.754 5.610Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 102.835Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.033.535 18.475.396TOPLAM VARLIKLAR254.386.346 223.396.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 26.207.766 4.147.984İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 507.342 473.778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 25.700.424 3.674.206Banka Kredileri8 25.278.481 3.295.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 297.873 289.622Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 124.070 89.584Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 261.471 591.228İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 261.471 591.228Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar10 44.853.096 44.542.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 44.853.096 44.542.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 586.521 255.228Diğer Borçlar11 0 522.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 522.574Türev Araçlar12 0 9.959.027Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 0 9.959.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.670.968 2.436.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.670.968 2.436.565Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.136.405 2.178.814ARA TOPLAM80.716.227 64.633.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.716.227 64.633.512UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.203.680 4.198.636İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.424.056 2.449.509Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.424.056 2.449.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 1.779.624 1.749.127Banka Kredileri8 274.888 165.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.504.736 1.584.090Uzun Vadeli Karşılıklar20 466.996 579.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 466.996 579.169Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.229.269 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.899.945 4.777.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER86.616.172 69.411.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar167.770.174 153.984.869Ödenmiş Sermaye27 125.000.000 125.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -2.305.632 -2.305.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -119.054 -240.843Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -119.054 -240.843Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -119.054 -240.843Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.395.783 2.395.783Yasal Yedekler27 2.395.783 2.395.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 29.135.561 16.474.115Net Dönem Karı veya Zararı13.663.516 12.661.446TOPLAM ÖZKAYNAKLAR167.770.174 153.984.869TOPLAM KAYNAKLAR254.386.346 223.396.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.060.188 141.060.188Transferler27 0 0 0 0 0 18.017.939 -18.017.939 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 52.452 0 1.991.965 2.044.417 2.044.417Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 1.991.965 1.991.965 1.991.965Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 52.452 0 0 0 52.452 52.452Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 0 -289.713 0 0 0 0 0 -289.713 -289.713Dönem Sonu Bakiyeler27 43.310.000 -2.595.345 52.055.644 -65.682 687.183 47.413.137 1.991.965 142.814.892 142.814.892Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869Transferler0 0 0 0 0 12.661.446 -12.661.446 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 121.789 0 0 13.663.516 13.785.305 13.785.305Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 -2.305.632 0 -119.054 2.395.783 29.135.561 13.663.516 167.770.174 167.770.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 13.663.516 1.991.965DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar121.789 52.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 152.236 67.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -30.447 -14.794Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -14.794Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.789 52.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.785.305 2.044.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.785.305 2.044.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931985BIST