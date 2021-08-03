***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 239.733.700 75.256.242 151.717.217 32.763.229Satışların Maliyeti28 -185.989.054 -64.966.625 -115.082.620 -29.266.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.744.646 10.289.617 36.634.597 3.497.124BRÜT KAR (ZARAR)53.744.646 10.289.617 36.634.597 3.497.124Genel Yönetim Giderleri29-30 -4.538.082 -2.320.817 -2.224.747 -1.055.000Pazarlama Giderleri29-30 -5.176.318 -2.396.996 -2.783.684 -964.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 11.808.013 7.597.794 3.360.364 1.871.542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -5.357.202 -9.696.062 -2.688.390 -2.838.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.481.057 3.473.536 32.298.140 510.924Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 47.798 23.677 -1.450 14.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.528.855 3.497.213 32.296.690 525.517Finansman Gelirleri33 1.717.461 1.950.131 204.079 1.208.760Finansman Giderleri33 -7.814.151 -1.640.322 -5.171.785 -498.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.432.165 3.807.022 27.328.984 1.235.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -12.721.240 -794.139 -9.281.575 -214.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.302.618 -1.694.643 -4.164.610 -1.064.220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.418.622 900.504 -5.116.965 849.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918DÖNEM KARI (ZARARI)31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,25370000 0,06960000 0,14440000 0,02360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.932.768 11.318.276Dönem Karı (Zararı)31.710.925 3.012.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.161.885 2.283.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 2.199.226 1.287.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler267.994 -86.455Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 267.994 -86.455Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.126 32.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 80.126 32.312Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.893.299 256.352Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -87.826 -3.513.144Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 6.115.149 3.053.432Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.134.024 1.759.168Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -1.043.104Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 12.721.240 794.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.485.882 9.820.294Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.585.017 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.688.547 8.258.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.688.547 8.258.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.505 -300.410İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.505 -300.410Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.529.673 -9.571.148Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 -95.590Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.797.332 10.907.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.797.332 10.907.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)471.153 -44.843Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-522.574 -44.963İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-522.574 -44.963Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)277.620 764.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.308.329 -53.864Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.613.072 15.116.974Ödenen Faiz0 57.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.319.696 -3.855.738YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.593.559 -3.704.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 59.969Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 59.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.681.385 -3.764.235Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -4.512.605 -3.752.135Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -168.780 -12.100Alınan Faiz87.826 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.609.977 -16.302.823İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.300.550 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri108.263.239 65.063.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.155.344 -80.483.851Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-421.641 -882.224Ödenen Faiz-5.376.827 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.650 -8.688.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.650 -8.688.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.170.699 33.782.770DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.254.349 25.093.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.254.349 1.170.699Finansal Yatırımlar7 2.585.017 0Ticari Alacaklar196.080.690 92.660.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 196.080.690 92.660.137Diğer Alacaklar32.784 16.299İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 32.784 16.299Türev Araçlar12 0 9.142.080Stoklar13 124.891.254 81.361.581Peşin Ödenmiş Giderler15 13.987.346 20.347.389Diğer Dönen Varlıklar26 3.456.853 222.605ARA TOPLAM342.288.293 204.920.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR342.288.293 204.920.790DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 0 1.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.980Maddi Duran Varlıklar18 16.902.967 14.015.109Tesis, Makine ve Cihazlar18 5.567.060 4.446.335Taşıtlar18 1.615.495 1.709.106Mobilya ve Demirbaşlar18 3.768.908 1.782.621Özel Maliyetler18 5.951.504 6.077.047Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.921.471 4.248.921Maddi Olmayan Duran Varlıklar244.798 100.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 244.798 100.941Peşin Ödenmiş Giderler15 6.129 5.610Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 102.835TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.075.365 18.475.396TOPLAM VARLIKLAR363.363.658 223.396.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 50.410.100 4.147.984İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar906.104 473.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 906.104 473.778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.503.996 3.674.206Banka Kredileri8 49.431.003 3.295.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 289.622Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 72.993 89.584Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 439.387 591.228İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları439.387 591.228Ticari Borçlar100.205.401 44.542.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 100.205.401 44.542.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 726.381 255.228Diğer Borçlar4.300.000 522.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 4.300.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 522.574Türev Araçlar12 0 9.959.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.714.185 2.436.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.714.185 2.436.565Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.161.736 2.178.814ARA TOPLAM162.957.190 64.633.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.957.190 64.633.512UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.735.042 4.198.636İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.691.359 4.033.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.691.359 4.033.599İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.683 165.037Banka Kredileri43.683 165.037Uzun Vadeli Karşılıklar501.127 579.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 501.127 579.169Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 6.347.421 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.583.590 4.777.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER173.540.780 69.411.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar189.822.878 153.984.869Ödenmiş Sermaye27 125.000.000 125.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 0 -2.305.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-114.309 -240.843Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-114.309 -240.843Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -114.309 -240.843Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.311.728 2.395.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 29.914.534 16.474.115Net Dönem Karı veya Zararı27 31.710.925 12.661.446TOPLAM ÖZKAYNAKLAR189.822.878 153.984.869TOPLAM KAYNAKLAR363.363.658 223.396.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189Transferler0 0 0 0 1.708.610 16.309.330 -18.017.940 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -30.593 0 0 3.012.883 2.982.290 2.982.290Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 3.012.883 3.012.883 3.012.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -30.593 0 0 0 -30.593 -30.593Dönem Sonu Bakiyeler43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -148.727 2.395.783 45.722.528 3.012.883 144.042.479 144.042.479Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869Transferler27 0 0 0 0 915.945 11.745.501 -12.661.446 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 126.534 0 0 31.710.925 31.837.459 31.837.459Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 31.710.925 31.710.925 31.710.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 126.534 0 0 0 126.534 126.534Kar Payları0 0 0 0 0 -4.300.000 0 -4.300.000 -4.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 2.305.632 0 0 0 5.994.918 0 8.300.550 8.300.550Dönem Sonu Bakiyeler27 125.000.000 0 0 -114.309 3.311.728 29.914.534 31.710.925 189.822.878 189.822.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar126.534 -30.593 4.745 -83.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)158.168 -39.222 5.932 -106.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.634 8.629 -1.187 23.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-31.634 8.629 -1.187 23.423Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.534 -30.593 4.745 -83.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.837.459 2.982.290 18.052.154 937.873Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.837.459 2.982.290 18.052.154 937.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954607BIST