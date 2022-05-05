***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 375.744.222 88.016.483Satışların Maliyeti31 -283.251.534 -70.906.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.492.688 17.110.049BRÜT KAR (ZARAR)92.492.688 17.110.049Genel Yönetim Giderleri28,33 -3.709.503 -2.313.335Pazarlama Giderleri28,33 -8.865.448 -2.392.634Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 13.841.254 8.447.649Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -13.834.641 -2.539.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.924.350 18.312.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 49.248TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-923.769 -129.085FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.000.581 18.232.165Finansman Gelirleri37 1.359.901 1.513.382Finansman Giderleri37 -16.034.931 -2.642.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.325.551 17.103.181Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.831.423 -3.439.665Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -18.581.049 -2.138.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 5.749.626 -1.301.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.494.128 13.663.516DÖNEM KARI (ZARARI)51.494.128 13.663.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 51.494.128 13.663.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,41190000 0,10930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.781.853 -17.697.137Dönem Karı (Zararı)51.494.128 13.663.516Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 51.494.128 13.663.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.424.591 5.442.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 905.050 1.106.024Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler923.769 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 923.769 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler882.956 40.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 882.956 40.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.386.740 856.725Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -61.081 -29.193Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 435.146 1.610.437Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 1.429.965 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -11.190.770 -724.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -5.749.626 3.439.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.851.390 -34.622.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.005.794 -47.550.254İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-129.005.794 -47.550.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.737 -3.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.737 -3.462Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)314.706 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 36.957.077 2.361.134Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -38.348.074 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.265.933 1.035.523İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -27.265.933 1.035.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 674.641 331.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.368.961 -522.574İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 8.368.961 -522.574Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 21.105.046 4.234.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.316.243 5.491.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-193.210 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.509.453 5.491.224Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.781.853 -15.516.720Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0 -2.180.417YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.065 -1.574.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.006 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.006 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.071 -1.604.009Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -100.091 -1.604.009Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.980 0Alınan Faiz0 29.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.650.715 19.840.843Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri102.350.027 30.819.155Kredilerden Nakit Girişleri47 102.350.027 30.819.155Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.467.513 -9.138.057Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -8.467.513 -9.138.057Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 0 -229.818Ödenen Faiz37 -11.292.880 -1.610.437Alınan Faiz37 61.081 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)763.797 568.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)763.797 568.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.741.655 1.170.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.505.452 1.739.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 2.505.452 1.722.654Finansal Yatırımlar47 0 19.050Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri19.050Ticari Alacaklar7 457.310.416 318.037.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 457.310.416 318.037.621Diğer Alacaklar9 4.010 35.747İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.010 35.747Türev Araçlar0 314.706Stoklar10 95.505.509 132.462.586Peşin Ödenmiş Giderler12 88.585.026 50.142.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 88.585.026 50.142.368Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.054 0Diğer Dönen Varlıklar29 50 0ARA TOPLAM643.913.517 502.734.732TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR643.913.517 502.734.732DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13.402 0Maddi Duran Varlıklar14 27.249.230 33.030.984Kullanım Hakkı Varlıkları20 9.028.896 3.866.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 227.062 231.058Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 227.062 231.058Peşin Ödenmiş Giderler12.711 107.295İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 12.711 107.295TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.531.301 37.235.714TOPLAM VARLIKLAR680.444.818 539.970.446KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar187.384.208 110.150.577İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 187.384.208 110.150.577Banka Kredileri187.261.463 110.050.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar122.745 100.291Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.393.553 16.328.592İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.803.829 806.673Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 1.803.829 806.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 39.589.724 15.521.919Banka Kredileri38.672.476 15.085.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 917.248 436.296Ticari Borçlar57.230.398 83.069.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 57.230.398 83.069.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 853.463 496.215Diğer Borçlar14.763.144 6.076.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 14.763.144 6.076.790Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.725.879 6.620.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 27.725.879 6.620.831Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 18.581.049 11.731.117Kısa Vadeli Karşılıklar272.617 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar272.617 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM348.204.311 234.473.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.204.311 234.473.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.294.068 24.632.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.146.499 1.131.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 4.146.499 1.131.925İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.147.569 23.500.475Banka Kredileri0 20.760.331Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 1.147.569 2.740.144Uzun Vadeli Karşılıklar1.186.886 576.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.186.886 576.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.226.826 13.031.029TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.707.780 38.239.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER361.912.091 272.713.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.532.727 267.256.907Ödenmiş Sermaye30 125.000.000 125.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -328.849 -110.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -328.849 -110.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.849 -110.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.311.728 4.227.673Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 139.055.720 28.998.589Net Dönem Karı veya Zararı51.494.128 109.141.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.532.727 267.256.907TOPLAM KAYNAKLAR680.444.818 539.970.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 -2.305.632 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869Düzeltmelerden Sonraki Tutar125.000.000 -2.305.632 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869Transferler30 0 0 0 0 12.661.446 -12.661.446 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 121.789 0 0 13.363.516 13.785.305 13.785.305Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 13.563.516 13.663.516 13.663.516Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 121.789 0 0 0 121.789 121.789Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 -2.305.632 -119.054 2.395.783 29.135.561 13.663.516 167.770.174 167.770.174Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 0 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.186 267.256.905 267.256.905Düzeltmelerden Sonraki Tutar125.000.000 0 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.186 267.256.905 267.256.905Transferler30 0 0 0 -915.945 110.057.131 -109.141.186 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 -218.306 0 0 51.494.128 51.275.822 51.275.822Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 51.494.128 51.494.128 51.494.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -218.306 0 0 0 -218.306 -218.306Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 0 -328.849 3.311.728 19.055.720 51.494.128 318.532.727 318.532.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.494.128 13.663.516DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-218.306 121.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-272.883 152.236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.577 -30.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi54.577 -30.447Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-218.306 121.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.275.822 13.785.305Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.275.822 13.785.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026956BIST