***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 2021 yılının 1. çeyreğine ilişkin aşağıda yer alan beklentilerimizin basın-yayın organları, analist veya kurumsal iletişim toplantıları aracılığı ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.2021 yılının ilk 30 günlük süresi içerisinde şirketimizin satış gelirlerinde önemli ölçüde büyüme kaydedilmiş olması ve ileriye dönük alınan siparişlerin olumlu beklenti yaratması nedeniyle- Şirketimizin 2021 yılı birinci çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine nazaran asgari % 50 veya daha üzerinde arttıracağı öngörülmektedir.- Bununla birlikte nominal FAVÖK ve net kar tutarlarında yine 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran pozitif büyüme beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908626BIST