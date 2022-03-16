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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

16.03.2022 11:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022 - 15.03.2022 döneminde VUK (Vergi Usul Kanunu) cinsinden satış gelirlerinde dikkate değer bir artış söz konusudur. Bu bağlamda yapılacak olan medya etkileşimi, basın bülteni, kurumsal veya bireysel yatırımcı sunumları ve benzeri belge/dokümanlarda kullanılmak üzere aşağıda yer alan bilgi ve tespitlerin, ilgili paylaşımların öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine istinaden aşağıdaki bilgileri kamuoyunun bilgisine sunarız.
• 01.01.2022-15.03.2022 döneminde Şirketimizin (Vergi Usul Kanunu esaslı defter kayıtlarında) bir önceki yılın aynı dönemine nazaran satış gelirlerimiz %250 artış göstererek yaklaşık 273,4 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
• Aynı dönemde Şirketimizin satış miktarı (ton bazında) %73 artış göstererek 14.309 ton olmuştur.
• 2021 yılında 2020 yılına nazaran satış gelirlerini %269 artışla 3,7 katına çıkarmış olan Şirketimizin hali hazırda satış gelirlerindeki büyüme devam etmektedir. 2021 yılında zaten 3,7 katına çıkmış olan satış gelirlerimiz 2022 yılında yukarıda yer alan miktarlarda artmıştır.
• Ton bazında reel büyümenin yanı sıra çelik fiyatlarındaki artışa bağlı olarak satış gelirlerimizin, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %200 civarında artması muhtemeldir. 2022 yılının kalan kısmında çelik fiyatlarında veya çelik talebinde önemli bir düşüş yaşanmaması halinde Şirketimizin 2022 yılı satış gelirlerinin 1,2 Milyar TL - 1,5 Milyar TL arasında olması söz konusu olabilir.
• 2021 yılında %23,6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı ve %16,0 olarak gerçekleşen net kar marjında hali hazırda bir beklenti ortaya konması mümkün değildir. Küresel çelik fiyatlarındaki harekete, enerji fiyatlarına, tedarik zinciri süreçlerine ve arz/talep dengesine bağlı olarak ilgili marjlar değişebilir. Şirketimiz daima kârlılığı ön planda tutarak faaliyetlerini sürdürmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010784


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