***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel KuruluYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü (Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sok. No:9 Esenyurt/İstanbul)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantı başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi13 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki14 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması15 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması16 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi19 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 YKSLN 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 26.03.2020 Perşembe Günü, saat 10:00'da Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü - (Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sok. No:9 Esenyurt / İstanbul) adresinde yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823218BIST