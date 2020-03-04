***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu İlave Gündem Maddesine İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu'na madde ilave edilmesine ilişkin açıklama (Madde 9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki)Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü (Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sok. No:9 Esenyurt/İstanbul)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantı başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi20 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 02.03.2020 tarihinde duyurmuş olduğu 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Genel Kurulu'na ilişkin bildiriminde yer alan Gündem Maddeleri'ne "Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki"nin yeni bir gündem maddesi olarak (Madde 9) ilave edilmesi, bu doğrultuda Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın da güncellenerek yeniden yayınlanmasından ibarettir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824261BIST