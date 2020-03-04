***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 17:43
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu İlave Gündem Maddesine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu'na madde ilave edilmesine ilişkin açıklama (Madde 9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki)
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.03.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü (Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sok. No:9 Esenyurt/İstanbul)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantı başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
20 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2020 tarihinde duyurmuş olduğu 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Genel Kurulu'na ilişkin bildiriminde yer alan Gündem Maddeleri'ne "Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki"nin yeni bir gündem maddesi olarak (Madde 9) ilave edilmesi, bu doğrultuda Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın da güncellenerek yeniden yayınlanmasından ibarettir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824261
BIST