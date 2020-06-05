***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









şlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Tarihi 11.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi20 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel_Kurul_Davet_Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da "Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849339BIST