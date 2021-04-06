***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2021 18:55
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 152.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan olumlu görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin çerçevesinde, 20.05.2021 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile ilgili hususların oylanıp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021-05-20 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu davet metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923983
BIST