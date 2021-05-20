***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 19:43
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 152.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan olumlu görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin çerçevesinde, 20.05.2021 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile ilgili hususların oylanıp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021-05-20 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve tutanak ektedir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YKSLN İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Hazirun Cetveli 20.05.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 YKSLN İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Tutanak 20.05.2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu davet metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937076
BIST