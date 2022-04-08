***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.03.2022Genel Kurul Tarihi 08.04.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2021 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2021 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası7 - Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının ve 4. maddesinin, değiştirilmesine bununla birlikte 10. Maddesinin, 16. Maddesinin ve 22. Maddesinin sadece başlıklarının değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu'nca 2022 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması10 - 2021 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi11 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yeni yatırımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ihracat faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yurtdışı pazarlarda yeni iştirakler, bağlı ortaklıklar veya şirketler kurulması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi14 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 08.04.2022 YKSLN Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 08.04.2022 YKSLN Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018486BIST