Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2022 16:45
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Tarihi 08.04.2022
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2021 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2021 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının ve 4. maddesinin, değiştirilmesine bununla birlikte 10. Maddesinin, 16. Maddesinin ve 22. Maddesinin sadece başlıklarının değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca 2022 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2021 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
11 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yeni yatırımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ihracat faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yurtdışı pazarlarda yeni iştirakler, bağlı ortaklıklar veya şirketler kurulması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 08.04.2022 YKSLN Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 08.04.2022 YKSLN Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022073


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:292.515
Değişim :  0,17% |  4,25
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.491
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 19,29 10.077.895 % 9,98  
ARMDA 105,00 4.392.619 % 9,95  
SMRTG 17,17 235.813.740 % 9,92  
KLSYN 2,01 67.748.362 % 9,84  
HUNER 3,36 272.738.176 % 9,80  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 14,6660 14,6728 % 0,25  
Euro 15,8225 15,8317 % 0,24  
Sterlin 19,0168 19,1121 % 0,14  
Frank 15,4330 15,5260 % 0,01  
Riyal 3,8998 3,9194 % 0,39  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -25,19  
Altın Gr. 924 924 -6,93  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,18 25,20 -0,69  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,25  
B. Petrol 108 108 -4,96  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru