***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 16:45
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Tarihi 08.04.2022
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2021 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2021 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının ve 4. maddesinin, değiştirilmesine bununla birlikte 10. Maddesinin, 16. Maddesinin ve 22. Maddesinin sadece başlıklarının değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca 2022 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2021 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
11 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yeni yatırımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ihracat faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yurtdışı pazarlarda yeni iştirakler, bağlı ortaklıklar veya şirketler kurulması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 YKSLN 08.04.2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 08.04.2022 YKSLN Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 08.04.2022 YKSLN Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022073
BIST