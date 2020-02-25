***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
25.02.2020 14:55
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821439
BIST
15:42115.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 390,55
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:426,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:426,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,6510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:42325,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,54
|Açılış
|: 325,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.495.433
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.883.233
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,32
|187.355.851
|% 12,93
|
|GSRAY
|4,06
|131.987.920
|% 12,78
|
|ALGYO
|16,54
|154.357.216
|% 12,37
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|8.237.618
|% -6,40
|
|TURGG
|49,60
|4.368.883
|% -6,24
|
|THYAO
|13,74
|2.690.124.611
|% -0,87
|
|ASELS
|29,28
|1.151.555.661
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|554.737.612
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|388.198.809
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,73
|298.018.850
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,84
|554.737.612
|% 0,35
|
|THYAO
|13,74
|2.690.124.611
|% -0,87
|
|ODAS
|2,22
|388.198.809
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,31
|158.127.187
|% 0,77
|
|KARSN
|2,01
|220.975.161
|% 8,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9336
|7,9734
|% 0,68
|
|Frank
|6,2448
|6,2824
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6307
|1,6389
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-12,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.149
|2.202
|-51,11
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|-24,73
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,36
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,31
|