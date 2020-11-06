***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
06.11.2020 18:14
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886783
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1580
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05533,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,87
|Açılış
|: 533,31
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5090
|8,5143
|% 1,17
|
|Euro
|10,1059
|10,1223
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,1566
|11,2125
|% 1,16
|
|Frank
|9,4256
|9,4824
|% 1,72
|
|Riyal
|2,2612
|2,2726
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,14
|
|Altın Gr.
|533
|533
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem