***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 18:11
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İSTANBUL ESENYURT VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde net kar 40.391.004,78 TL'dir. Şirketin 25.12.2019 tarihinde 33.440.000 TL bedelle gerçekleştirdiği Tuzla fabrika binası ve arsasının satışından elde edilen 25.455.791,70 TL tutarındaki karın 12.727.895,85 TL'si net kara ilave edilmiştir. Söz konusu dönemde kurumlar vergisine tabi kar beyanımız (vergi matrahı) 28.267.346,21 TL olup, bu tutar geçen yılın 2,9 katına denk gelmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819182
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,34
|Açılış
|: 307,62
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8446
|7,8839
|% -0,21
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6072
|1,6152
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|6,07
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|0,88
|
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