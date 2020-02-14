***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL ESENYURT VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarYükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde net kar 40.391.004,78 TL'dir. Şirketin 25.12.2019 tarihinde 33.440.000 TL bedelle gerçekleştirdiği Tuzla fabrika binası ve arsasının satışından elde edilen 25.455.791,70 TL tutarındaki karın 12.727.895,85 TL'si net kara ilave edilmiştir. Söz konusu dönemde kurumlar vergisine tabi kar beyanımız (vergi matrahı) 28.267.346,21 TL olup, bu tutar geçen yılın 2,9 katına denk gelmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819182BIST