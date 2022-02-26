***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği Otoriteİstanbul Esenyurt Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatına göre bağımsız denetimden geçmiş olarak düzenlenmiş olan mali tablolar en geç 01 Mart 2022 tarihinde kamuyu aydınlatma platformu ve şirketimizin web sitesinde yayımlanacaktır. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış olan gelir tablomuz 25.02.2022 tarihinde beyan edilmiştir.Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimden geçmiş olan mali verilerimizle birlikte eş zamanlı olarak 'Finansal Sonuç Bültenimiz' en geç 01 Mart 2022 tarihinde yayımlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004928BIST