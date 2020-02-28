***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İç Yönerge









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak hazırladığı "Genel Kurul İç Yönergesi" ekteki haliyle kabul edilmiştir. Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar onayına sunulmasına, gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822897BIST