***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İç Yönerge
28.02.2020 18:11
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak hazırladığı "Genel Kurul İç Yönergesi" ekteki haliyle kabul edilmiştir. Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar onayına sunulmasına, gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822897
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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107.760
En Düşük
99.332
18:056,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05321,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -5,18
|Açılış
|: 321,34
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
321,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,12
|
|Frank
|6,4406
|6,4794
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6594
|1,6677
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-52,45
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,56
|49,56
|-2,17
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