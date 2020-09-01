***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi
01.09.2020 09:25
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 31.08.2020 tarihli "SPK Onay Yazısı, Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871914
BIST
12:091.066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,69
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:097,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:098,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:09471,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,71
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:07
|INTEM
|21,78
|6.359.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.303.053
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.138
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,28
|13.583.622
|% -7,92
|
|ANELE
|5,47
|3.207.797
|% -7,29
|
|FENER
|27,02
|279.103.777
|% 5,38
|
|ICBCT
|8,04
|268.056.432
|% 3,21
|
|GARAN
|6,72
|254.033.296
|% -0,59
|
|SISE
|6,01
|228.158.471
|% -0,50
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,72
|193.264.480
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|PETKM
|3,87
|195.651.194
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,62
|131.972.942
|% -2,96
|
|GSRAY
|3,11
|143.475.930
|% 0,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8212
|8,8266
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8693
|9,9188
|% 0,80
|
|Frank
|8,1343
|8,1833
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,37
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|19,05
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|35,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,65
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,75
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,38
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,35
|