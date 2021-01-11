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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi

11.01.2021 11:28



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimizin 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 08.01.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899573


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TURGG 146,30 55.917.448 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.958.630 % 10,00  
KONYA 1.324,40 42.082.813 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Altın Ons 1.849 1.849 1,15  
Altın Gr. 443 444 5,38  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.929 3.003 -20,12  
Yarım 1.416 1.453 -9,73  
Çeyrek 710 726 -4,86  
Gümüş.Ons 25,08 25,13 -0,20  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,54  
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