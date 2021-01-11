***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi
11.01.2021 11:28
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 08.01.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899573
BIST
12:041.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.552
En Düşük
1.537
12:047,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0782
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:049,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0572
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:04443,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,54
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:02
|TURGG
|146,30
|55.917.448
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|KOZAL
|119,90
|621.146.267
|% 0,76
|
|TCELL
|17,21
|583.262.893
|% 2,14
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,75
|341.567.296
|% 8,27
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|160.779.331
|% 0,54
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4468
|7,4518
|% 1,07
|
|Euro
|9,0712
|9,0830
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,75
|
|Frank
|8,3707
|8,4212
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% 1,16
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,15
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,54
|