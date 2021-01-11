***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 08.01.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899573BIST