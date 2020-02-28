***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 0 0B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin 14'üncü maddesine ve Yönetim Kurulumuzun 16.10.2019 tarih 2019-15 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, 01.01.2020 - 31.12.2020, 01.01.2021 - 31.12.2021 ve 01.01.2022 - 31.12.2022 mali dönemlerinde, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtması hedeflenmektedir.Sermaye hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında Net Dönem Karı 18.017.939,00 TL ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarında ise Net Dönem Karı 34.172.188,00 TL'dir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (28.02.2020) aldığı kararla Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesinin 14'üncü maddesine uygun olarak 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir net karın 1.708.609,40 TL'lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,VUK'a göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 32.463.578,60 TL'nin Gayrimenkul Satış karı istisnası olan 12.727.895,85 TL'si 5 yıl içinde sermayeye ilave edilmek üzere 549 nolu Özel Fonlar Hesabına, geri kalan 19.735.683,33 TL'nin 570 nolu Geçmiş Yıllar Karları Hesabına aktarılmasına, SPK'ya uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre de 16.309.329,60 TL'nin 570 nolu Geçmiş Yıllar Karları Hesabına aktarılmasına,Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararının yapılacak ilk genel kurulda ortaklar onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yükselen Çelik A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 43.310.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 687.173Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 21.534.481 40.391.0044. Vergiler ( - ) 3.516.542 6.218.8165. Net Dönem Kârı 18.017.939 34.172.1886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.708.609,4 1.708.609,48. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.309.329,6 32.463.578,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.309.329,6 32.463.578,611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 16.309.329,6 32.463.578,620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822950BIST