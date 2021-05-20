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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2021 19:50



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Genel Kurul Toplantısında Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.01.2021 tarihinde yaptığımız başvurumuz, 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır.
İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, 11.02.2021 tarihinde gerekli izinler alınmıştır.
Alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937077


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