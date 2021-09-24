***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Alımı









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel / 5.000 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.09.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli15.300.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%12,2Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,2Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%90,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,3Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYeni bir Çelik Servis Merkezi kurulması amacıyla arsa satın alınmış olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedir.Karşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/09/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa değerinin belirlenmesinde 'Emsal Karşılaştırma Yöntemi'Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.09.2021 ve 2021-OZ-01067Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıUzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar15.300.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki sonuçlara uygundur.AçıklamalarŞirketimizin 24.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 15.300.000 TL (OnBeşMilyonÜçYüzBinTürkLirası) tutarında, Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel adresinde bulunan 5.000 m² yüzölçümlü arsa, bedeli nakden peşin olarak ödenerek satın alınmıştır.20.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, aynı gün tarafımızca KAP'da yayımlanan duyuruda bahsi geçen çelik servis merkezinin, aynı duyuruda belirtilen takvime uygun olarak kurulumuna başlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965195BIST