***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Alımı
24.09.2021 17:33
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel / 5.000 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
15.300.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%12,2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%90,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,3
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yeni bir Çelik Servis Merkezi kurulması amacıyla arsa satın alınmış olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/09/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa değerinin belirlenmesinde 'Emsal Karşılaştırma Yöntemi'
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.09.2021 ve 2021-OZ-01067
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
15.300.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki sonuçlara uygundur.
Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 15.300.000 TL (OnBeşMilyonÜçYüzBinTürkLirası) tutarında, Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel adresinde bulunan 5.000 m² yüzölçümlü arsa, bedeli nakden peşin olarak ödenerek satın alınmıştır.
20.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, aynı gün tarafımızca KAP'da yayımlanan duyuruda bahsi geçen çelik servis merkezinin, aynı duyuruda belirtilen takvime uygun olarak kurulumuna başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965195
BIST